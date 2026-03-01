Bugün Philadelphia Union ile New York City FC arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Philadelphia Union ile New York City FC arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Philadelphia Union - New York City FC maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Philadelphia Union - New York City FC maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Subaru Park

Philadelphia Union ve New York City FC arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 21:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu Doğu Konferansı karşılaşmasında, 2026 sezonunda ilk lig galibiyetini arayan iki takım karşı karşıya gelecek. Yoğun bir hafta ve deplasman maçlarının ardından, Philadelphia Union, tanıdık rakibi New York City FC ile oynayacağı ilk iç saha maçına Subaru Park'ta çıkacak.

Union, MLS sezonuna D.C. United'a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve 2020'den bu yana ilk kez açılış maçında mağlup oldu. Ancak hafta ortasında Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda golcü kimliğini ortaya koydu ve Defence Force F.C.'yi 7-0 mağlup etti.

NYCFC, geçen hafta sonu Nicolás Fernández Mercau'nun penaltısı sayesinde Los Angeles'tan Galaxy ile 1-1 berabere ayrıldı. Deplasmandaki puan değerli olsa da, performans endişe yarattı; "Pigeons" açık oyunda tek bir şut bile kaleyi bulamadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Philadelphia Union ile New York City FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Büyük Ekranda İzleme