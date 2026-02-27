Bugün Philadelphia Union ile Defence Force arasında oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Philadelphia Union ile Defence Force arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerler aşağıda belirtilmiştir.

VPN ile Philadelphia Union - Defence Force maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki akış hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Philadelphia Union vs Defence Force maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Subaru Park

Philadelphia Union ve Defence Force arasındaki bugünkü maç 27 Şubat 2026, 00:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Philadelphia Union, CONCACAF Şampiyonlar Kupası Birinci Turu'nun ikinci ayağı için Subaru Park'ta Trinidadlı takım Defence Force FC'yi ağırlayacak. Karayipler'de kusursuz bir performans sergileyen "Mavi Giyenler", bir ayağı 16 Turu'nda olan bir şekilde evine dönüyor.

Union, Port of Spain'de oynanan ilk maçta 5-0'lık bir galibiyetle üstünlük sağladı. Milan Iloski, Olwethu Makhanya ve kulüp rekoru transferi Ezekiel Alladoh'un ilk golüyle maçın gidişatı belirlendi, yedek oyuncu Bruno Damiani ise maçın sonlarında attığı iki golle gecenin galibi oldu.

Defence Force için bu görev "İmkansız Görev" niteliğinde. Sadece Philadelphia'nın dondurucu kışında (Trinidad'daki 27 °C'lik hava ile tam bir tezat oluşturan) 5 gol farkını aşmakla kalmayıp, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen yıldız savunma oyuncusu Joevin Jones'un yokluğunda bunu başarmak zorundalar.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

PHI Son maç DEF 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Defence Force 0 - 5 Philadelphia Union 5 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sıralama

Bugün Philadelphia Union ile Defence Force maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: