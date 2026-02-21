Goal.com
1. Lig
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoMetz
Çeviri:

Bugün Paris Saint-Germain ile Metz arasında oynanacak Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Paris Saint-Germain ile Metz arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

PSG, Metz karşısında minimum çaba ile işini halletmek isteyecek ve ardından dikkatini bir başka Fransız rakibi ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevirecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Paris Saint-Germain ile Metz arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereLigue 1+
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

PSG vs Metz maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Paris Saint-Germain - Metz maçının başlama saati

crest
1. Lig - 1. Lig
Parc des Princes

PSG vs Metz maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 15:05 EST ve 20:05 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bu sezon Ligue 1 yarışı hiç de formalite değil, her zaman favoriler arasında yer alan PSG, 22 maçta Lens'in bir puan gerisinde. Golcü Parisli takım, tüm turnuvalarda son beş maçında 12 gol attı ve Ligue 1'de 49 gol yiyen, ligin en kötü rekoruna sahip Metz karşısında şansını deneyecek. Konuk takım, Ligue 1'in en alt sırasında yer alıyor ve yedi maçtır galibiyet alamıyor.

FBL-FRA-LIGUE1-METZ-PSGGetty Images

PSG, son lig maçında Rennes'e karşı aldığı yenilgiyi telafi etmek isteyecektir. Şampiyonlar Ligi son 16 turu playoff maçında Monaco karşısında oyuna girerek galibiyeti getiren Desire Doue'ye dikkat edin.

Desire DoueGetty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

PSG, Senny Mayulu ve Fabián Ruiz için son dakika sağlık testleri yapacak, Metz ise Benjamin Stambouli ve Boubacar Traoré'den yoksun olacak.

PSG, Metz ile son 15 karşılaşmasını kazandı.

PSG, Parc des Princes'te Ligue 1'de üst üste altı maç kazandı ve bu maçlarda sadece bir gol yedi.

Paris Saint-Germain v Olympique de Marseille - Ligue 1 2025/2026Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Metz Muhtemel kadrolar

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestMET
39
M. Safonov
51
W. Pacho
2
A. Hakimi
6
I. Zabarnyi
21
L. Hernandez
33
W. Zaire-Emery
87
J. Neves
17
Vitinha
49
I. Mbaye
29
B. Barcola
9
G. Ramos
1
J. Fischer
39
K. Kouao
4
U. Mboula
97
F. Ballo-Toure
38
S. Sane
20
J. Deminguet
33
B. Munongo
7
G. Tsitaishvili
10
G. Hein
9
G. Abuashvili
30
H. Diallo

4-2-3-1

METAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • B. Tavenot

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

MET
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/11
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

PSG

Son 5 maçları

MET

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

15

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

0