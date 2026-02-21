PSG, Metz karşısında minimum çaba ile işini halletmek isteyecek ve ardından dikkatini bir başka Fransız rakibi ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevirecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Paris Saint-Germain ile Metz arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

PSG vs Metz maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Paris Saint-Germain - Metz maçının başlama saati

PSG vs Metz maçı 21 Şubat 2026 tarihinde saat 15:05 EST ve 20:05 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bu sezon Ligue 1 yarışı hiç de formalite değil, her zaman favoriler arasında yer alan PSG, 22 maçta Lens'in bir puan gerisinde. Golcü Parisli takım, tüm turnuvalarda son beş maçında 12 gol attı ve Ligue 1'de 49 gol yiyen, ligin en kötü rekoruna sahip Metz karşısında şansını deneyecek. Konuk takım, Ligue 1'in en alt sırasında yer alıyor ve yedi maçtır galibiyet alamıyor.

Getty Images

PSG, son lig maçında Rennes'e karşı aldığı yenilgiyi telafi etmek isteyecektir. Şampiyonlar Ligi son 16 turu playoff maçında Monaco karşısında oyuna girerek galibiyeti getiren Desire Doue'ye dikkat edin.

Getty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

PSG, Senny Mayulu ve Fabián Ruiz için son dakika sağlık testleri yapacak, Metz ise Benjamin Stambouli ve Boubacar Traoré'den yoksun olacak.

PSG, Metz ile son 15 karşılaşmasını kazandı.

PSG, Parc des Princes'te Ligue 1'de üst üste altı maç kazandı ve bu maçlarda sadece bir gol yedi.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Paris Saint-Germain ile Metz maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: