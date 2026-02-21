Bugün oynanacak Wrexham - Ipswich Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Wrexham ile Ipswich arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya sadece dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Wrexham vs Ipswich maçının başlama saati

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham ve Ipswich arasındaki bugünkü maç 21 Şubat 2026, 15:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu Cumartesi, Racecourse Ground'da Wrexham'ın EFL Championship'te Ipswich Town'ı ağırlamasıyla bir kin maçı yaşanacak. Red Dragons'ın Tractor Boys'a karşı FA Cup'ta şaşırtıcı bir galibiyet elde etmesinden sadece sekiz gün sonra, iki takım yine büyük bir yükselme mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Bu, EFL'nin en iddialı iki projesinin mücadelesi olacak. Şu anda 7. sırada yer alan ve tarihi bir dördüncü üst üste yükselme peşinde olan Wrexham, evinde formunu geri kazanmak için çaresiz. Kupadaki kahramanlıklarına rağmen, son zamanlarda Racecourse'da zorlanıyorlar ve son üç iç saha lig maçında sadece bir puan toplayabildiler.

Ipswich Town ise 4. sırada yer alarak otomatik yükselme yarışının tam ortasında. Kieran McKenna'nın takımı, geçen Cuma 1-0 kaybettikleri FA Cup maçının ardından intikam peşinde olacak. Ligin en iyi ikinci hücumuna (51 gol) sahip olan takım, telafi edecek güce sahip, ancak bu sezon Wrexham'a karşı iki denemede de gol atmayı başaramadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Wrexham vs Ipswich Town Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Parkinson Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör K. McKenna

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Kaydı

WRE Son 2 maçları IPS 1 Galibiyet 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Wrexham 1 - 0 Ipswich Town

Ipswich Town 0 - 0 Wrexham 1 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 0/2

Sıralama

Bugün Wrexham vs Ipswich maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: