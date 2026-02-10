West Ham United, Michael Carrick liderliğindeki Manchester United'ın galibiyet serisini sürdürmek için Londra'da karşılaşacakları maçta, bu seriyi sona erdirme misyonuyla sahaya çıkacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, West Ham ile Manchester United arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

West Ham - Manchester United maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig London Stadium

West Ham ve Manchester United maçı 10 Şubat 2026 tarihinde 20:15 GMT ve 15:15 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

West Ham, son beş maçının dördünü kazanarak ve Burnley deplasmanında sağlam bir galibiyetle son zamanlarda güçlü bir form sergiliyor. Ligde 18. sırada yer alan Hammers, Manchester United'ı yenerek üstündeki takımlarla arasındaki farkı kapatabilir ve küme düşmeme mücadelesine ivme kazandırabilir.

West Ham, son dört Premier League maçını da kazanan ve en son Tottenham Hotspur'u rahat bir galibiyetle mağlup eden mükemmel formdaki United ile karşı karşıya gelecek. Şu anda ligde dördüncü sırada yer alan Red Devils, West Ham'ı yenerse ve üçüncü sıradaki Aston Villa 11 Şubat'ta Brighton and Hove Albion'a yenilirse üçüncü sıraya yükselebilir.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

West Ham, Jean-Clair Todibo'nun cezası ve Lukasz Fabianski'nin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor, ancak Matthijs de Ligt ve Patrick Dorgu sakat, Mason Mount'un durumu ise belirsiz ve maça çıkması pek olası görünmüyor.

West Ham, Premier Lig'de United ile oynadığı son üç maçta yenilmedi ve bu karşılaşmalarda iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Ancak United, ligin en fazla gol atan üçüncü takımı (25 maçta 46 gol, maç başına ortalama 1,84).

Kırmızı Şeytanlar, Bruno Fernandes'in son sekiz deplasman maçında 10 gol (iki gol, sekiz asist) ile liderlik ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün West Ham - Manchester United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: