FA Cup beşinci turunda Londra Stadyumu'nda bir derbi maçı oynanacak ve hem West Ham hem de Brentford çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

West Ham ile Brentford arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile West Ham - Brentford maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

West Ham - Brentford maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup London Stadium

West Ham vs Brentford maçı 9 Mart saat 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

West Ham son zamanlarda temkinli oynuyor, sıkı savunma yapıyor ve gereksiz risklerden kaçınıyor. Son altı maçında iki galibiyet, üç beraberlik ve sadece bir mağlubiyet alan takım, kontrolü önemseyen bir takım olduğunu gösteriyor. Sadece Liverpool, genellikle disiplinli olan savunmalarını aşmayı başardı.

Evinde Hammers daha keskin görünüyor - kendi kalesine yakın pozisyonlarda şansı azaltıyor ve istikrarlı bir ritimle oyunun temposunu belirliyor. Yine de Brentford daha önce burada onlara zor anlar yaşatmıştı, bu yüzden sağlam bir savunma hattı fark yaratabilir.

Getty Images

Brentford ise biraz daha agresif bir oyun sergiliyor. Son altı maçında üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan takım, hücumda daha agresif bir oyun sergiliyor. Topa sahipken daha cesur, geçişlerde daha hızlı ve her zaman son üçte bir alanda fırsatlar yaratmaya çalışıyorlar. Bu, iki farklı stilin çatışması: West Ham'ın temkinli oyunu ile Brentford'un hırslı oyunu.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

West Ham için cesaret verici haber, Pablo Felipe'nin baldır sakatlığından kurtulup tam formuna yaklaşması. Brezilyalı forvet, Portekiz liginde 13 maçta 10 gol atıp 1 asist yaparak parladıktan sonra Ocak ayında Hammers'a katıldı. Lukasz Fabianski ise sırt problemi nedeniyle hala tam olarak forma giremiyor.

Getty Images

Brentford'un durumu ise çok daha az umut verici. Keith Andrews, Rico Henry'nin Bournemouth maçında hamstring sakatlığı geçirdiğini ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Henry, giderek uzayan sakatlar listesine katıldı: Fabio Carvalho, Antoni Milambo ve Josh Dasilva diz problemleri nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Aaron Hickey (uyluk) ve Vitaly Janelt (ayak bileği) de forma giyemeyecek. Tek umut ışığı, baldırındaki sorunlara rağmen son anda geri dönebilecek olan Reiss Nelson.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün West Ham - Brentford maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizleme: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: