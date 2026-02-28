Bugün oynanacak Tijuana - Club Universidad Nacional Liga MX maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Tijuana ile Club Universidad Nacional arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Tijuana vs Club Universidad Nacional maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Tijuana vs Club Universidad Nacional maç başlangıç saati

Liga MX - Clausura Estadio Caliente

Tijuana ve Club Universidad Nacional arasındaki bugünkü maç 28 Şubat 2026, 03:06'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Liga MX Clausura bu akşam Club Tijuana'nın Estadio Caliente'de Pumas UNAM'ı 8. hafta maçında ağırlamasıyla devam ediyor. Pumas, ligin formda takımlarından biri olarak maça girerken, "Xolos" sentetik çim sahası ve ev sahibi avantajı ile sürpriz bir galibiyet almayı hedefliyor.

Pumas UNAM, şu anda sezonun en büyük sürprizlerinden biri. Efraín Juárez yönetiminde, yedi maçta ligde yenilmeyen iki takımdan biri olmaya devam ediyorlar. Savunmaları çok sağlam ve sadece altı gol yediler, ayrıca maçların sonlarında dramatik kahramanlıklar sergiliyorlar.

Efsanevi Sebastián Abreu'nun yönettiği Tijuana, turnuvanın "beraberlik ustaları" haline geldi. Yedi maçta beş beraberlikle, yenilmesi inanılmaz derecede zor bir takım olduklarını kanıtladılar, ancak tablonun üst yarısına tırmanmak için gereken son vuruşu bulmakta zorlanıyorlar.

Takım haberleri ve kadrolar

Tijuana vs Club Universidad Nacional Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör S. Abreu Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Juarez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Tijuana vs Club Universidad Nacional maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: