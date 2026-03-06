Stadio Maradona'da ışıklar altında Serie A'da ilk dört sırayı elde etmek için verilen mücadele, küme düşmekten kurtulmak için verilen mücadeleyle karşılaşıyor.

SSC Napoli ile Torino arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile SSC Napoli - Torino maçını nasıl izleyebilirim?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

SSC Napoli - Torino maçının başlama saati

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli vs Torino maçı 6 Mart saat 13:45 EST ve 18:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Napoli, Milan devlerinin Scudetto için mücadele ettiği bir ortamda, üçüncü sırada ve liderin oldukça gerisinde bulunuyor. Antonio Conte için odak noktası, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek oldu, ancak sakatlıklar ve Inter Milan ile arasındaki 14 puanlık fark işleri kolaylaştırmıyor. Avrupa ve ulusal kupa mücadeleleri çoktan sona erdi, ancak Atalanta'ya yenildikten sonra Hellas Verona'yı dramatik bir son dakika golüyle geçerek toparlanmayı başardılar. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Romelu Lukaku, sadece kısa süreler oynadı, ancak bu kısa süreli performanslarından biri bile 2-1'lik galibiyeti getirmek için yeterli oldu.

Getty Images

Ancak savunma açısından Conte'nin endişelenecek çok şeyi var. Dokuz maçtır kalesini gole kapatamayan takım, rakiplerine fırsatlar sunuyor. Roma, Milan'ın ensesinde, Juventus, Como ve Atalanta ise 11 hafta kala hala yarışta.

Torino'da Roberto D'Aversa'nın görevi muhteşem bir başlangıçla başladı. Giovanni Simeone ve Duván Zapata'nın golleri Lazio'yu 2-0 mağlup ederek yeni teknik direktöre mükemmel bir başlangıç sağladı. Galibiyet, Urbano Cairo'nun liderliğine karşı protestolarını sürdüren taraftarların seyircisiz desteği önünde geldi, bu nedenle Napoli'ye yapılacak yolculuk hoş bir değişiklik gibi hissedilebilir. D'Aversa'nın kısa vadeli görevi basit: Torino'yu ligde tutmak. Şu anda, küme düşme hattından 6 puan uzaktalar, ancak hayatta kalma mücadelesi henüz bitmiş değil.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Stanislav Lobotka, kas problemiyle boğuşan Slovak orta saha oyuncusu, Cuma günkü maçta forma giyemeyebilir. Napoli, David Neres, Amir Rrahmani ve kaptan Giovanni Di Lorenzo'yu zaten kaybetmiş durumda, bu yüzden Lobotka'nın yokluğu da bu listeye eklenecek.

Öte yandan, D'Aversa neredeyse tüm kadrosunu kullanabilecek durumda - Tino Anjorin ve Che Adams sakatlıklarından kurtuldu, Emirhan Ilkhan cezasını çekti ve sadece Zakaria Aboukhlal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Getty Images

Napoli, nadir bir Cuma gecesi maçı için kendinden emin olmak için her türlü sebebe sahip: Bu sezon Serie A'da evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi ve Maradona'da Torino ile oynadığı son 17 maçın sadece birini kaybetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün SSC Napoli - Torino maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: