Şampiyonluk yarışında olan Napoli, merakla beklenen Derby del Sole maçında, ilk dörtte yer almayı hedefleyen Roma'yı ağırlayacak ve daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

SSC Napoli ile Roma arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. GOAL, bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

SSC Napoli - Roma maçının başlama saati

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli ve Roma maçı 15 Şubat 2026 tarihinde 19:45 GMT ve 14:45 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Antonio Conte liderliğindeki Napoli'nin iki maçlık yenilmezlik serisi, hafta ortasında Coppa Italia çeyrek finalinde Como'ya penaltı atışlarında yenilerek dramatik bir şekilde sona erdi. Napoli, daha önce Serie A'da arka arkaya iki galibiyet almıştı.

Ligde üçüncü sırada yer alan son şampiyon Gli Azzurri, şampiyonluk yarışında kalmak için Roma karşısında evinde galip gelmeye çok ihtiyaç duyuyor.

Ancak Roma, tüm turnuvalarda son altı maçında sadece bir kez yenilen, kolay lokma olmayan bir rakip.

Tabloda beşinci sırada yer alan La Magica, Gian Piero Gasperini yönetiminde, Stadio Diego Armando Maradona'da galip gelerek üçüncü sıradaki Napoli ile puanlarını eşitleyecek ve ilk dört sırayı belirleyecek mücadeleyi kızıştıracak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Napoli, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, David Neres, Giovanni Di Lorenzo, Andre-Frank Zambo Anguissa ve Scott McTominay'ın (oynayıp oynamayacağı belirsiz) sakatlıkları nedeniyle önemli bir sakatlık krizi yaşıyor.

Ayrıca Juan Jesus cezalı olduğu için maçı kaçıracak.

Roma da Stephan El Shaarawy, Manu Koné, Artem Dovbyk ve Evan Ferguson'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması nedeniyle birkaç oyuncunun yokluğuyla boğuşuyor, ancak cezalı oyuncu sorunu yok.

İki takımın son beş karşılaşmasında Napoli, en son iki maçı kazandı, bir maçta berabere kaldı ve iki maçta yenildi, bu da Derby del Sole karşılaşması öncesinde son zamanlarda iki takım arasında sıkı bir rekabet olduğunu gösteriyor.

