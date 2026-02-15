Goal.com
Serie A
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoRoma
Austin Ditlhobolo

Çeviri:

Bugün oynanacak SSC Napoli - Roma Serie A maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

SSC Napoli ile Roma arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Şampiyonluk yarışında olan Napoli, merakla beklenen Derby del Sole maçında, ilk dörtte yer almayı hedefleyen Roma'yı ağırlayacak ve daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

SSC Napoli ile Roma arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. GOAL, bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

SSC Napoli - Roma maçının başlama saati

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli ve Roma maçı 15 Şubat 2026 tarihinde 19:45 GMT ve 14:45 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Antonio Conte liderliğindeki Napoli'nin iki maçlık yenilmezlik serisi, hafta ortasında Coppa Italia çeyrek finalinde Como'ya penaltı atışlarında yenilerek dramatik bir şekilde sona erdi. Napoli, daha önce Serie A'da arka arkaya iki galibiyet almıştı.

Ligde üçüncü sırada yer alan son şampiyon Gli Azzurri, şampiyonluk yarışında kalmak için Roma karşısında evinde galip gelmeye çok ihtiyaç duyuyor.

FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FIORENTINAGetty Images

Ancak Roma, tüm turnuvalarda son altı maçında sadece bir kez yenilen, kolay lokma olmayan bir rakip.

Tabloda beşinci sırada yer alan La Magica, Gian Piero Gasperini yönetiminde, Stadio Diego Armando Maradona'da galip gelerek üçüncü sıradaki Napoli ile puanlarını eşitleyecek ve ilk dört sırayı belirleyecek mücadeleyi kızıştıracak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Napoli, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, David Neres, Giovanni Di Lorenzo, Andre-Frank Zambo Anguissa ve Scott McTominay'ın (oynayıp oynamayacağı belirsiz) sakatlıkları nedeniyle önemli bir sakatlık krizi yaşıyor.

Ayrıca Juan Jesus cezalı olduğu için maçı kaçıracak.

Paulo Dybala Gian Piero Gasperini RomaGetty Images

Roma da Stephan El Shaarawy, Manu Koné, Artem Dovbyk ve Evan Ferguson'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması nedeniyle birkaç oyuncunun yokluğuyla boğuşuyor, ancak cezalı oyuncu sorunu yok.

İki takımın son beş karşılaşmasında Napoli, en son iki maçı kazandı, bir maçta berabere kaldı ve iki maçta yenildi, bu da Derby del Sole karşılaşması öncesinde son zamanlarda iki takım arasında sıkı bir rekabet olduğunu gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

SSC Napoli vs Roma Muhtemel kadrolar

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestROM
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
37
L. Spinazzola
68
S. Lobotka
26
A. Vergara
20
E. Elmas
8
S. McTominay
21
M. Politano
19
R. Hoejlund
99
M. Svilar
87
D. Ghilardi
5
E. N'Dicka
23
G. Mancini
43
Wesley
61
N. Pisilli
4
B. Cristante
21
P. Dybala
18
M. Soule
19
M. Celik
14
D. Malen

3-4-2-1

ROMAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Conte

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • G. Gasperini

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NAP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

ROM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/3
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaşma Kaydı

NAP

Son 5 maçları

ROM

2

Galibiyetler

2

Beraberlikler

1

Galibiyet

5

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

SSC Napoli - Roma maçını bugün izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

