Bugün oynanacak Rangers - Celtic Premiership maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Rangers vs Celtic maçının İngilizce canlı yayınını burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

VPN ile Rangers vs Celtic maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Rangers vs Celtic maç başlangıç saati

Premiership - Premier Lig Ibrox Stadium

Rangers ve Celtic arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 12:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Sezonun üçüncü Old Firm derbisinde riskler daha yüksek olamazdı. Nadir görülen üçlü şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı bir sezonda, Rangers ve Celtic bu Pazar günü Ibrox'ta karşılaşacak ve her iki takım da ligin zirvesinde yer alan Hearts'ın gerisinde kalacak.

Bu maç, arka arkaya oynanacak iki maçın ilki. Glasgow'un iki devi, sadece yedi gün sonra İskoçya Kupası çeyrek finalinde tekrar karşı karşıya gelecek.

Danny Röhl göreve geldiğinden beri Rangers'ı yüksek yoğunluklu, agresif bir takım haline getirdi. Şu anda 56 puanla 2. sırada yer alan Rangers, lider Hearts'ın dört puan gerisinde. Ocak ayında Parkhead'de Celtic'i 3-1 mağlup eden Rangers, bu maça son sıradaki Livingston ile 2-2 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan bir maçın ardından giriyor. Röhl, şampiyonluk yarışında geri kalmamak için, Hearts'ı 4-2 yendikleri son maçta gösterdikleri klinik standartlara geri dönmelerini isteyecektir.

Geçici teknik direktör Martin O'Neill zorlu bir dönemden geçiyor. Celtic, bir maç eksiği ile 3. sırada (54 puan) yer alıyor, ancak zorlu bir hafta geçirdi. Geçen hafta sonu Hibernian'a 2-1 yenildikten sonra, hafta ortasında Stuttgart ile Avrupa Ligi maçı için Almanya'ya gitti. İkinci maçı 1-0 kazandılar, ancak turnuvadan elendiler. O'Neill şimdi fiziksel olarak yorgun ve savunma derinliği zayıf görünen kadrosunu canlandırmak zorunda.

Takım haberleri ve kadrolar

Rangers vs Celtic Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Roehl Muhtemel kadro Yedekler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Rangers vs Celtic maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: