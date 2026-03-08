Dramatik 2-2 lig beraberliğinden sadece bir hafta sonra, Rangers ve Celtic, İskoçya Kupası çeyrek finalinde Ibrox'ta tekrar karşı karşıya geliyor. Old Firm Derbisi günü!

Rangers ile Celtic maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.

VPN ile Rangers vs Celtic maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Rangers vs Celtic maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Rangers - Celtic maçının başlama saati

William Hill İskoç Kupası - William Hill İskoç Kupası Ibrox Stadium

Mansfield vs Arsenal maçı 8 Mart 2026 tarihinde saat 08:00 EST ve 13:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Danny Röhl yönetiminde Rangers daha tutarlı bir hücum oyununa sahip oldu, ancak bununla birlikte tutarsızlık da ortaya çıktı. Gers, son dört lig maçından üçünü berabere bitirdi ve son beş maçında hiç gol yemedi.

Getty Images

Bu, yedi gün içindeki ikinci Old Firm karşılaşması. Geçen Pazar günkü karşılaşmada Rangers, Youssef Chermiti'nin iki golüyle 2-0 öne geçti, ancak Kieran Tierney ve Reo Hatate'nin golleriyle cesur bir geri dönüşe imza attı ve bir puan kazandı.

Getty Images

Avrupa Ligi'nde Stuttgart'a elenmesine rağmen, Martin O'Neill yönetimindeki Celtic'in morali iyi, ancak şampiyonluk yarışında lider Hearts'ın beş puan gerisinde.

Bu maçın galibi, Nisan ayında Hampden Park'ta oynanacak yarı final biletini garantileyecek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Dujon Sterling ve Ryan Naderi sakatlık yaşıyor ancak oynayabilecek durumda olmaları bekleniyor. Connor Barron ve Bailey Rice ise kadroda yer almayacak.

Celtic şu anda Jota, Cameron Carter-Vickers ve Arne Engels gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun. Ancak Aaron Trusy, cezasının ardından sahalara dönüyor.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Rangers vs Celtic Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Roehl Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. O'Neill

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Rangers vs Celtic maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: