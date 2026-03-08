Dramatik 2-2 lig beraberliğinden sadece bir hafta sonra, Rangers ve Celtic, İskoçya Kupası çeyrek finalinde Ibrox'ta tekrar karşı karşıya geliyor. Old Firm Derbisi günü!
Rangers ile Celtic maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyoruz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|Premier Sports
|Hindistan
|FanCode
|Malezya
|Astro
VPN ile Rangers vs Celtic maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Rangers vs Celtic maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.
Rangers - Celtic maçının başlama saati
Mansfield vs Arsenal maçı 8 Mart 2026 tarihinde saat 08:00 EST ve 13:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Danny Röhl yönetiminde Rangers daha tutarlı bir hücum oyununa sahip oldu, ancak bununla birlikte tutarsızlık da ortaya çıktı. Gers, son dört lig maçından üçünü berabere bitirdi ve son beş maçında hiç gol yemedi.
Getty Images
Bu, yedi gün içindeki ikinci Old Firm karşılaşması. Geçen Pazar günkü karşılaşmada Rangers, Youssef Chermiti'nin iki golüyle 2-0 öne geçti, ancak Kieran Tierney ve Reo Hatate'nin golleriyle cesur bir geri dönüşe imza attı ve bir puan kazandı.
Getty Images
Avrupa Ligi'nde Stuttgart'a elenmesine rağmen, Martin O'Neill yönetimindeki Celtic'in morali iyi, ancak şampiyonluk yarışında lider Hearts'ın beş puan gerisinde.
Bu maçın galibi, Nisan ayında Hampden Park'ta oynanacak yarı final biletini garantileyecek.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Dujon Sterling ve Ryan Naderi sakatlık yaşıyor ancak oynayabilecek durumda olmaları bekleniyor. Connor Barron ve Bailey Rice ise kadroda yer almayacak.
Celtic şu anda Jota, Cameron Carter-Vickers ve Arne Engels gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun. Ancak Aaron Trusy, cezasının ardından sahalara dönüyor.
Getty Images
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Rekoru
Sıralama
Bugün Rangers vs Celtic maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.