Şampiyonlar Ligi
team-logoQarabag FK
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoNewcastle United
Bugün oynanacak Qarabag FK - Newcastle United Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Qarabag FK ile Newcastle United arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Azerbaycan takımı Qarabag, İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle'ı geçip Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için tarih yazması gerekecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Qarabag FK ile Newcastle United arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Spor Ağı
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Qarabag FK - Newcastle United maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Tofiq Bakhramov Stadium

Qarabag FK - Newcastle United maçı 18 Şubat 2026 tarihinde 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan ve son 16'ya kalma şansı çok düşük olan Qarabag, son altı UCL maçından sadece birini kazandı. Ancak, grup aşamasında Chelsea ile 2-2 berabere kalması, onlara biraz umut veriyor.

Sakatlıklarla boğuşan Newcastle, Tottenham'da Premier Lig galibiyetinin ardından, Aston Villa deplasmanında kaotik bir FA Cup maçını kazandı. Magpies şimdi üçüncü deplasman galibiyetini hedefliyor, ancak bunu 2529 mil yol kat ederek ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in yokluğunda zorlu bir şekilde başarmak zorunda. Eddie Howe'un takımı, bu sezonki turnuvada altı gol atan Anthony Gordon'un kontra atak yeteneklerine büyük ölçüde güvenecek.

FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Qarabag'da önemli bir sakatlık sorunu yok.

Newcastle, Emil Krafth, Fabian Schar ve Tino Livramento'dan oluşan savunma üçlüsünden yoksun, ayrıca Brezilyalı yıldız orta saha oyuncuları Joelinton ve Bruno Guimaraes de uzun yolculuğu kaçıracak.

Newcastle, UCL'de oynadığı 16 deplasman maçında sadece iki kez kalesini gole kapatabildi.

Sandro Tonali'nin hafta sonu Newcastle için attığı iki gol, kulüp düzeyinde gol attığı maçlardaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Qarabag FK vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

Qarabag FKHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-3-3

Home team crestNEW
99
M. Kochalski
44
E. Jafarquliyev
81
K. Medina
13
B. Mustafazade
2
M. Silva
9
J. Montiel
8
M. Jankovic
15
L. Andrade
35
P. Bicalho
10
A. Zoubir
17
Camilo Duran
1
N. Pope
33
D. Burn
3
L. Hall
2
K. Trippier
12
M. Thiaw
28
J. Willock
41
J. Ramsey
8
S. Tonali
20
A. Elanga
11
H. Barnes
10
A. Gordon

4-3-3

NEWAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Q. Qurbanov

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Howe

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

QRB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

NEW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/12
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Qarabag FK ile Newcastle United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

