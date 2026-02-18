Azerbaycan takımı Qarabag, İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle'ı geçip Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için tarih yazması gerekecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Qarabag FK ile Newcastle United arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Qarabag FK - Newcastle United maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Tofiq Bakhramov Stadium

Qarabag FK - Newcastle United maçı 18 Şubat 2026 tarihinde 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan ve son 16'ya kalma şansı çok düşük olan Qarabag, son altı UCL maçından sadece birini kazandı. Ancak, grup aşamasında Chelsea ile 2-2 berabere kalması, onlara biraz umut veriyor.

Sakatlıklarla boğuşan Newcastle, Tottenham'da Premier Lig galibiyetinin ardından, Aston Villa deplasmanında kaotik bir FA Cup maçını kazandı. Magpies şimdi üçüncü deplasman galibiyetini hedefliyor, ancak bunu 2529 mil yol kat ederek ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in yokluğunda zorlu bir şekilde başarmak zorunda. Eddie Howe'un takımı, bu sezonki turnuvada altı gol atan Anthony Gordon'un kontra atak yeteneklerine büyük ölçüde güvenecek.

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Qarabag'da önemli bir sakatlık sorunu yok.

Newcastle, Emil Krafth, Fabian Schar ve Tino Livramento'dan oluşan savunma üçlüsünden yoksun, ayrıca Brezilyalı yıldız orta saha oyuncuları Joelinton ve Bruno Guimaraes de uzun yolculuğu kaçıracak.

Newcastle, UCL'de oynadığı 16 deplasman maçında sadece iki kez kalesini gole kapatabildi.

Sandro Tonali'nin hafta sonu Newcastle için attığı iki gol, kulüp düzeyinde gol attığı maçlardaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Qarabag FK ile Newcastle United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: