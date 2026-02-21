Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoReal Madrid
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün oynanacak Osasuna - Real Madrid LaLiga maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Osasuna ile Real Madrid arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Saha dışı tatsız tartışmalar, LaLiga'nın zirvesindeki liderliğini genişletmek için formda olan Osasuna'ya konuk olacak olan seri galip Real Madrid'i caydırmayacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Osasuna - Real Madrid maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Osasuna - Real Madrid maçının başlama saati

crest
La Liga - La Liga
Estadio El Sadar

Osasuna vs Real Madrid maçı 21 Şubat 2026 tarihinde 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Osasuna, son beş La Liga maçında etkileyici bir şekilde 11 puan topladı. Bu formuyla Ocak ortasında 15. sıradan bu turun başında 10. sıraya yükseldi.

RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images

İyi formdan bahsetmişken, Real Madrid LaLiga'da sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu seri ile 14 maç kala yeni lider konumuna yükseldi. Ayrıca, Benfica ile oynadıkları zorlu Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını, Vini Jr'ın muhteşem vuruşuyla Lizbon'da 1-0 kazanarak başarıyla tamamladılar.

Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Osasuna'nın bek oyuncusu Iker Bonito sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, Kamerunlu savunma oyuncusu Flavien Boyomo ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

Jude Bellingham, hamstring sakatlığı nedeniyle Real Madrid'de uzun süre sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı ikili Eder Militao ve Rodrygo da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, bu sezon 23 golle LaLiga'nın gol krallığı sıralamasında lider durumda.

Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Osasuna vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

OsasunaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestRMA
1
S. Herrera
19
V. Rosier
5
J. Herrando
20
J. Galan
24
A. Catena
6
L. Torro
14
R. Garcia
21
V. Munoz
10
A. Oroz
7
J. Moncayola
17
A. Budimir
1
T. Courtois
12
T. Alexander-Arnold
17
R. Asencio
22
A. Ruediger
18
A. Carreras
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
6
E. Camavinga
14
A. Tchouameni
8
F. Valverde
16
G. Garcia

4-2-3-1

RMAAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Lisci

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

OSA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

OSA

Son 5 maçları

RMA

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

3

Gol sayısı

14
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Osasuna - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0