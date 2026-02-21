Saha dışı tatsız tartışmalar, LaLiga'nın zirvesindeki liderliğini genişletmek için formda olan Osasuna'ya konuk olacak olan seri galip Real Madrid'i caydırmayacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Osasuna - Real Madrid maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Osasuna - Real Madrid maçının başlama saati

La Liga - La Liga Estadio El Sadar

Osasuna vs Real Madrid maçı 21 Şubat 2026 tarihinde 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Osasuna, son beş La Liga maçında etkileyici bir şekilde 11 puan topladı. Bu formuyla Ocak ortasında 15. sıradan bu turun başında 10. sıraya yükseldi.

İyi formdan bahsetmişken, Real Madrid LaLiga'da sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu seri ile 14 maç kala yeni lider konumuna yükseldi. Ayrıca, Benfica ile oynadıkları zorlu Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını, Vini Jr'ın muhteşem vuruşuyla Lizbon'da 1-0 kazanarak başarıyla tamamladılar.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Osasuna'nın bek oyuncusu Iker Bonito sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, Kamerunlu savunma oyuncusu Flavien Boyomo ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

Jude Bellingham, hamstring sakatlığı nedeniyle Real Madrid'de uzun süre sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı ikili Eder Militao ve Rodrygo da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, bu sezon 23 golle LaLiga'nın gol krallığı sıralamasında lider durumda.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Osasuna - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: