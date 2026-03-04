BBVA Bancomer Stadyumu'nda Monterrey ve Queretaro için belirleyici olacak bir maç olan bir sonraki Liga MX karşılaşması için heyecan artıyor.

Monterrey ile Queretaro FC arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Monterrey vs Queretaro FC maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Monterrey vs Queretaro FC maç başlangıç saati

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey vs Queretaro maçı 5 Mart 2026 tarihinde saat 20:00 EST ve 01:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Monterrey, son iç saha yenilgisinin acısını unutmak ve playofflara doğru ciddi bir atılım yapabileceğini kanıtlamak için bu maça kararlı bir şekilde çıkacak. Öte yandan, rakibi Queretaro, istikrarsızlıkla mücadele ederken ve çözüm ararken, ligin alt sıralarında kalmaya devam ediyor.

Stadyumdaki seyircilerin enerji ve inanç getirmesi beklenirken, ev sahibi takım bu desteği kullanarak ivme kazanmak isteyecektir. Konuk takım için bu, dayanıklılıklarının bir başka testi olacak, ancak ev sahibi takım için bu, sıfırlanmak, yeniden toparlanmak ve ligde hedeflerini hatırlatmak için mükemmel bir fırsat gibi görünüyor.

Önemli istatistikler ve son form durumu

Ev sahibi takım, 10 puanla ligde dokuzuncu sırada yer alıyor, ancak son beş maçta sadece bir galibiyet alarak düzensiz bir performans sergiledi. Evlerinde güçlü bir başlangıç yapma becerisi göstererek, genellikle ilk yarıyı önde tamamlıyorlar ve bu da yine önemli bir faktör olabilir. Forvette Uroš Đurđević iki golle katkı sağlarken, Óliver Torres orta sahada istikrarlı bir performans sergileyerek iki asist ve yorulmak bilmeyen bir savunma performansı gösterdi.

Konuk takım ise 17. sırada yer alıyor ve tutarsız performansıyla mücadele etmeye devam ediyor. Son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan takım, özellikle deplasman maçlarında zorlanıyor; erken dönemdeki hatalar, çoğu maçta ilk yarıyı geride bitirmelerine neden oluyor. Defansif zayıflıkları, takımın değerli puanlar kaybetmesine neden oluyor, ancak Santos Laguna ile 2-2 berabere kaldıkları son maçta, hücumda umut verici anlar da yaşandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Monterrey vs Queretaro FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Torrent Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Gonzalez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Monterrey vs Queretaro FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: