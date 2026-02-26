Goal.com
Hazırlık Maçları
team-logoMeksika
team-logoİzlanda
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün oynanacak Meksika - İzlanda hazırlık maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Meksika ile İzlanda arasındaki dostluk maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Meksika - İzlanda maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Ülke / BölgeYayıncı
🇺🇸 ABD  
🇬🇧 Birleşik Krallık 
🇨🇦 Kanada 
🇦🇺 Avustralya 
🌍 Güney / Sahra Altı Afrika 
🇦🇪 BAE 
🇮🇳 Hindistan 

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Meksika - İzlanda maçının başlama saati

crest
Hazırlık Maçları - Hazırlık Maçları

Meksika ile İzlanda arasındaki bugünkü maç 26 Şubat 2026, 02:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Mexico Iceland freindly Getty Images

Bu hafta başlarında yaşanan karışıklığa rağmen, Meksika ile İzlanda arasındaki dostluk maçının bu akşam oynanacağı kesinleşti. Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle yerel Liga MX maçları ertelenirken, Meksika Futbol Federasyonu (FMF) ve yerel yetkililer, güvenlik önlemlerini artırarak Estadio Corregidora'nın bu uluslararası maç için açılmasına izin verdi.

Bu maç "FIFA penceresi dışı" bir maç, yani her iki takım da sadece kendi liglerinden oyuncularla sahaya çıkacak. Meksika için bu, Ocak ayında Panama ve Bolivya'yı 1-0 yendikten sonra 2026'nın üçüncü "mini kamp" testi.

Javier Aguirre, bu maçı, "Avrupalı" yıldızların Mart ayında Portekiz ve Belçika ile oynanacak dostluk maçları için geri dönmeden önce Liga MX oyuncuları için son bir seçme maçı olarak kullanıyor. İzlanda, ligin ara sezonunda Meksika'ya geliyor, bu da Querétaro'nun yüksek rakımında "ağır bacaklar"a yol açabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Meksika vs İzlanda Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Muhtemel kadro

Yedekler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

MEX
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

ISL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/11
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

MEX

Son 5 maçları

ISL

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

6

Gol sayısı

1
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Meksika - İzlanda maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

