Manchester United, ilk dört sırayı almak için zorlu bir mücadele veriyor, ancak şu anda ivme onların tarafında ve bir sonraki maçları 13. sıradaki Crystal Palace ile.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Manchester United - Crystal Palace maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Manchester United - Crystal Palace maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Old Trafford

Manchester United vs Crystal Palace maçı 1 Mart 2026 tarihinde 09:00 EST ve 14:00 GMT saatlerinde başlayacak.

Maç önizlemesi

United, 2021'den bu yana Premier Lig'de ilk kez 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu, Ruben Amorim'in Old Trafford'dan ayrılmasının ardından Michael Carrick yönetiminde takımın büyük bir gelişme kaydettiğini gösteriyor. Premier Lig'de dördüncü sırayı almak için Liverpool ve Chelsea ile doğrudan bir mücadeleye girilmiş gibi görünüyor. Şu anda bu sırayı Red Devils işgal ediyor.

IMAGO / Pro Sports Images

Palace, Aralık ortasından 1 Şubat'a kadar süren dokuz maçlık galibiyetsiz serinin ardından iyi bir form yakaladı. Şimdi, son üç maçından ikisini kazandılar ve küme düşme bölgesine bakmak yerine Avrupa kupalarına katılma şansını kovalıyorlar. Oliver Glasner'in takımı, bu sahadaki iyi alametlerin Eagles'tan bir başka iyi performans daha çıkarmasını umuyor. Geçen sezonun aynı maçında galibiyet golünü atan Jean-Philippe Mateta'nın forma giyemeyeceğini üzüntüyle karşılayacaklar.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Defans üçlüsü Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez ile Mason Mount forma giyemeyecek. Ancak son ikisi yakında sahalara dönebilecek.

Palace, önemli forvetleri Jean-Philippe Mateta ve Eddie Nketiah'ın yanı sıra orta sahanın dinamosu Jefferson Lerma'dan da yoksun.

Getty Images

Benjamin Sesko, United formasıyla son yedi maçında altı gol attı.

Palace, Premier League'de Old Trafford'a yaptığı son iki ziyaretin her birinde galip gelmiştir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Manchester United - Crystal Palace maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: