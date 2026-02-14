Manchester City, Salford City karşısında herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kararlıdır. Takım, turnuvada ilerlemek ve bu sezon tarihi bir dörtlü zafer elde etme hedefini sürdürmek istemektedir.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Manchester City ile Salford City arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Manchester City - Salford City maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City ve Salford City maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 15:00 GMT ve 10:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Manchester City, son iki Premier League maçını kazanarak güçlü bir formda ve tüm turnuvalarda son altı maçında yenilgi almadı (dört galibiyet, iki beraberlik).

Salford City'yi yenmesi halinde Manchester City, beşinci tura yükselmeyi garantileyecek ve Premier League'de şampiyonluk yarışında kalmaya devam ederken, Carabao Cup finaline yükselmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemiş ve FA Cup'ta en az yarı finale ulaşmayı hedefleyen takım olarak potansiyel dörtlü kupayı kazanma şansını sürdürecektir.

Bu arada, Salford City, League Two'da genel olarak sağlam bir formda olsa da, son üç lig maçında sadece Tranmere'de bir galibiyet alarak son zamanlarda hafif bir düşüş yaşadı.

Manchester City'yi yenmek, Salford City için turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olacak ve League Two ekibini ilk kez beşinci tura taşıyacak, sağlam sezonlarında büyük bir moral artışı sağlayacak ve profilini yükseltebilecek tarihi bir an olacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Manchester City, Josko Gvardiol ve John Stones (oynaması şüpheli), Mateo Kovacic, Jeremy Doku ve Savinho gibi birçok önemli oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle kaybedecek. Erling Haaland da ufak sakatlıkları nedeniyle oynaması şüpheli.

Salford City ise Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo ve Michael Rose gibi birçok oyuncuyu sakatlıklar nedeniyle kaybedecek, Haji Mnoga ve Brandon Cooper'ın durumu ise belirsiz.

Manchester City ve Salford City arasındaki başa baş rekabet şimdiye kadar bir kez karşılaştılar ve geçen sezon FA Cup üçüncü turunda Citizens galip geldi.

Bu, iki kulüp arasındaki ikinci karşılaşma olacak ve Manchester City'nin bu maçlardaki üstünlüğünü vurgularken, Salford ise Etihad Stadyumu'nda tarihi bir galibiyet hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Salford City Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Guardiola Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör K. Robinson

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

MCI Son maç SAL 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler M.City 8 - 0 Salford City 8 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sıralama

Bugün Manchester City ile Salford City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: