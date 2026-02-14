Goal.com
FA Kupası
team-logoM.City
Etihad Stadium
team-logoSalford City
Austin Ditlhobolo

Çeviri:

Bugün oynanacak Manchester City - Salford City FA Cup maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Manchester City ile Salford City arasındaki FA Cup maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Manchester City, Salford City karşısında herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kararlıdır. Takım, turnuvada ilerlemek ve bu sezon tarihi bir dörtlü zafer elde etme hedefini sürdürmek istemektedir.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Manchester City ile Salford City arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
AvustralyaStan Sport
KanadaSportsnet
HindistanSony Spor Ağı
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Manchester City - Salford City maçının başlama saati

crest
FA Kupası - FA Cup
Etihad Stadium

Manchester City ve Salford City maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 15:00 GMT ve 10:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Manchester City, son iki Premier League maçını kazanarak güçlü bir formda ve tüm turnuvalarda son altı maçında yenilgi almadı (dört galibiyet, iki beraberlik).

Salford City'yi yenmesi halinde Manchester City, beşinci tura yükselmeyi garantileyecek ve Premier League'de şampiyonluk yarışında kalmaya devam ederken, Carabao Cup finaline yükselmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemiş ve FA Cup'ta en az yarı finale ulaşmayı hedefleyen takım olarak potansiyel dörtlü kupayı kazanma şansını sürdürecektir.

Bu arada, Salford City, League Two'da genel olarak sağlam bir formda olsa da, son üç lig maçında sadece Tranmere'de bir galibiyet alarak son zamanlarda hafif bir düşüş yaşadı.

Manchester City'yi yenmek, Salford City için turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olacak ve League Two ekibini ilk kez beşinci tura taşıyacak, sağlam sezonlarında büyük bir moral artışı sağlayacak ve profilini yükseltebilecek tarihi bir an olacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Milton Keynes Dons v Salford City - Sky Bet League TwoGetty Images

Manchester City, Josko Gvardiol ve John Stones (oynaması şüpheli), Mateo Kovacic, Jeremy Doku ve Savinho gibi birçok önemli oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle kaybedecek. Erling Haaland da ufak sakatlıkları nedeniyle oynaması şüpheli.

Salford City ise Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo ve Michael Rose gibi birçok oyuncuyu sakatlıklar nedeniyle kaybedecek, Haji Mnoga ve Brandon Cooper'ın durumu ise belirsiz.

Manchester City ve Salford City arasındaki başa baş rekabet şimdiye kadar bir kez karşılaştılar ve geçen sezon FA Cup üçüncü turunda Citizens galip geldi.

Bu, iki kulüp arasındaki ikinci karşılaşma olacak ve Manchester City'nin bu maçlardaki üstünlüğünü vurgularken, Salford ise Etihad Stadyumu'nda tarihi bir galibiyet hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Salford City Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Robinson

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

SAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Karşılaşma Rekoru

MCI

Son maç

SAL

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

8

Gol sayısı

0
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
0/1

Sıralama

Bugün Manchester City ile Salford City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

