Sezonun bu aşamasında, Manchester City'nin Premier Lig lideri Arsenal ile arasındaki farkı kapatmaya çalışmasıyla, her puan şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip hale geliyor.

Manchester City ile Nottingham Forest arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Manchester City - Nottingham Forest maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Manchester City - Nottingham Forest maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Etihad Stadium

Manchester City vs Nottingham Forest maçı 4 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Cesaret ve sabır gerektirdi, ancak Pep Guardiola'nın takımı hafta sonu Leeds United'ı 1-0 yenerek ayrıldı ve Antoine Semenyo belirleyici golü attı. Bu sonuç, takımın galibiyet serisini altı maça, son dokuz maçta sekiz galibiyete çıkardı ve City'nin sezon sonlarında yine karakteristik bir yükseliş yaşayabileceğine dair söylentiler artıyor. Yine de herkes ikna olmuş değil, bu yıl ortaya çıkan çatlaklar önceki şampiyonluk yarışlarının özelliklerine pek uymuyor.

Getty Images

Ancak, Ocak ayında gelen transferlerin etkisi yadsınamaz. Marc Guehi defansa sağlamlık kattı, Semenyo ise on maçta attığı beş golle City'ye sıkı mücadelelerde üstünlük sağladı.

Diğer tarafta ise Forest, gergin bir şekilde arkasına bakıyor. Vítor Pereira'nın öğrencileri, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor ve gergin bir son on maça bakıyor. Tüm turnuvalarda son yedi maçta üç mağlubiyet ve sadece bir galibiyet, ligde kalmanın kesin bir şey olmaktan çok bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sky Blues taraftarları, Erling Haaland'ın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Guardiola, Haaland'ın Leeds maçında forma giyememesinin nedeninin dizinde bir sorun olmadığı ve sorunun önemsiz olduğu konusunda taraftarları rahatlattı. Yine de, Haaland'ın Çarşamba günü forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Getty Images

Başka endişeler de var: Nico O'Reilly ayak bileği sakatlığıyla mücadele ederken, Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic uzun süreli sakatlıklarını sürdürüyor.

Saha genelinde, Stefan Ortega alt bacak sakatlığından kurtulmaya yaklaşıyor ancak eski kulübüne karşı oynayabilecek kadar hazır olmayacak. Chris Wood da diz sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Diğer sakatlar arasında John Victor ve Nicolo Savona da bulunuyor ve her ikisinin de sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Willy Boly'nin dizindeki sorun ise dönüş tarihini belirsiz kılıyor.

Manchester City, Nottingham Forest ile oynadığı son beş Premier League maçından dördünü kazandı (L1) ve bu sezonun başında City Ground'da 2-1 galip geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Manchester City - Nottingham Forest maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: