Premier Lig
team-logoM.City
Etihad Stadium
team-logoFulham
Austin Ditlhobolo

Bugün oynanacak Manchester City - Fulham Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Manchester City ile Fulham arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Arsenal üzerindeki baskıyı artırmak isteyen Manchester City, zor günler geçiren Fulham'ı ağırlayacak. Fulham ise sıkıntılı günlerini atlatmak için hayati bir galibiyet almaya kararlı.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Manchester City - Fulham maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Manchester City - Fulham maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Etihad Stadium

Manchester City ve Fulham maçı 11 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Manchester City, Liverpool'da heyecan verici bir geri dönüşle kazandığı galibiyetin ardından üçüncü galibiyetini hedefliyor ve bu galibiyetle Premier League şampiyonluğu yarışında yeniden umutlandı.

Ligde ikinci sırada ve lider Arsenal'in altı puan gerisinde bulunan Citizens, Perşembe günü Gunners'ın Brentford'a yapacağı deplasman öncesinde Etihad'da Fulham'ı yenerek bu farkı üçe indirebilir.

Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

Ancak Pep Guardiola'nın takımı, son dört Premier League maçında üç mağlubiyet alan Fulham'ın dirençli kadrosuyla karşı karşıya kalacak.

Şu anda ligde 10. sırada yer alan Cottagers, Etihad Stadyumu'nda bir sürpriz galibiyet alması halinde ilk altı sırayı hedefleyen mücadelesini yeniden canlandırabileceğini biliyor.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Manchester City kadrosunda Jeremy Doku (baldır), Savinho (darbe/uyluk), John Stones (uyluk), Josko Gvardiol (kaval kemiği/tibia) ve Mateo Kovacic (ayak bileği) gibi birçok önemli oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Abdukodir Khusanov ve Ruben Dias son zamanlarda yaşanan endişelerin ardından forma giyebilecek durumda.

Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images

Fulham'da ise Saša Lukić (hamstring), Tom Cairney (baldır problemi), Rodrigo Muniz (hamstring) ve Oscar Bobb (hamstring) sakatlar listesinde yer alıyor, ancak teknik direktör Marco Silva, zorlu Etihad deplasmanı için kadrosuna bazı oyuncuları geri kazanabilir.

City, tüm turnuvalarda Fulham ile oynadığı son 19 maçın hepsini kazandı ve bu, İngiliz futbol tarihinde bir takımın bir başka takıma karşı elde ettiği en uzun galibiyet serisi oldu.

Bu galibiyet serisi, Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet serisini de içeriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Fulham Muhtemel kadrolar

M.CityHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestFUL
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
3
R. Dias
20
B. Silva
16
Rodri
4
T. Reijnders
9
E. Haaland
42
A. Semenyo
10
R. Cherki
1
B. Leno
5
J. Andersen
15
J. Cuenca
2
K. Tete
33
A. Robinson
17
A. Iwobi
32
E. Smith Rowe
16
S. Berge
8
H. Wilson
19
S. Chukwueze
7
R. Jimenez

4-2-3-1

FULAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Marco Silva

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

FUL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Rekoru

MCI

Son 5 maçları

FUL

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

19

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Manchester City - Fulham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

