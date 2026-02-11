Arsenal üzerindeki baskıyı artırmak isteyen Manchester City, zor günler geçiren Fulham'ı ağırlayacak. Fulham ise sıkıntılı günlerini atlatmak için hayati bir galibiyet almaya kararlı.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Manchester City - Fulham maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Manchester City - Fulham maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Etihad Stadium

Manchester City ve Fulham maçı 11 Şubat 2026 tarihinde 19:30 GMT ve 14:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Manchester City, Liverpool'da heyecan verici bir geri dönüşle kazandığı galibiyetin ardından üçüncü galibiyetini hedefliyor ve bu galibiyetle Premier League şampiyonluğu yarışında yeniden umutlandı.

Ligde ikinci sırada ve lider Arsenal'in altı puan gerisinde bulunan Citizens, Perşembe günü Gunners'ın Brentford'a yapacağı deplasman öncesinde Etihad'da Fulham'ı yenerek bu farkı üçe indirebilir.

Ancak Pep Guardiola'nın takımı, son dört Premier League maçında üç mağlubiyet alan Fulham'ın dirençli kadrosuyla karşı karşıya kalacak.

Şu anda ligde 10. sırada yer alan Cottagers, Etihad Stadyumu'nda bir sürpriz galibiyet alması halinde ilk altı sırayı hedefleyen mücadelesini yeniden canlandırabileceğini biliyor.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Manchester City kadrosunda Jeremy Doku (baldır), Savinho (darbe/uyluk), John Stones (uyluk), Josko Gvardiol (kaval kemiği/tibia) ve Mateo Kovacic (ayak bileği) gibi birçok önemli oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Abdukodir Khusanov ve Ruben Dias son zamanlarda yaşanan endişelerin ardından forma giyebilecek durumda.

Fulham'da ise Saša Lukić (hamstring), Tom Cairney (baldır problemi), Rodrigo Muniz (hamstring) ve Oscar Bobb (hamstring) sakatlar listesinde yer alıyor, ancak teknik direktör Marco Silva, zorlu Etihad deplasmanı için kadrosuna bazı oyuncuları geri kazanabilir.

City, tüm turnuvalarda Fulham ile oynadığı son 19 maçın hepsini kazandı ve bu, İngiliz futbol tarihinde bir takımın bir başka takıma karşı elde ettiği en uzun galibiyet serisi oldu.

Bu galibiyet serisi, Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet serisini de içeriyor.

