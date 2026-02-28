Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeniden yarışa girdi, ancak formda olan West Ham, bu Cumartesi Anfield'da onlara tehdit oluşturacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Liverpool - West Ham maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Liverpool - West Ham maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Liverpool - West Ham maçının başlama saati

Liverpool - West Ham maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Liverpool, Premier League'de son dört maçında üç galibiyet alarak, dördüncü sıradaki Man United'ın sadece üç puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürüyor.

Ziyaretçi takım West Ham, Premier League'de dört maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tüm turnuvalarda son sekiz maçından sadece birini kaybetti. Bu formdaki yükseliş, 18. sırada yer alan Hammers'a küme düşmeme mücadelesinde gerçek bir umut veriyor. Ancak, Liverpool, Fulham, Man City ve Aston Villa ile oynayacakları maçlar, onların yeteneklerini zorlu bir sınava tabi tutacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Alex Isak, Endo, Conor Bradley ve Stefan Bajcetic, Liverpool'da uzun süredir forma giyemeyen oyuncular. Freddie Potts, Hammers'ta cezalı.

Liverpool, West Ham ile oynadığı son 19 Premier League maçında sadece bir kez mağlup oldu (15 galibiyet, 3 beraberlik) ve Kasım 2021'de 3-2 yenildikleri deplasman maçından bu yana son sekiz maçın yedisini kazandı.

Cody Gakpo, West Ham ile son dört karşılaşmasında dört gol attı, ancak Liverpool formasıyla son yedi maçında gol atamadı. En son golünü Ocak ayı sonunda Marsilya deplasmanında attı.

Liverpool, son iki Premier Lig maçını 1-0'lık skorla kazandı. Arne Slot'un geçen sezon kulübün başına geçtiği ilk üç maçtan bu yana üst üste üç maçta gol yemeden kazanamadı, en son 2013-14 sezonunun ilk üç maçında üst üste üç 1-0 galibiyet almıştı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Liverpool - West Ham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: