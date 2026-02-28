Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeniden yarışa girdi, ancak formda olan West Ham, bu Cumartesi Anfield'da onlara tehdit oluşturacak.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Liverpool - West Ham maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
Liverpool - West Ham maçının başlama saati
Liverpool - West Ham maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Liverpool, Premier League'de son dört maçında üç galibiyet alarak, dördüncü sıradaki Man United'ın sadece üç puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürüyor.
Getty Images
Ziyaretçi takım West Ham, Premier League'de dört maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve tüm turnuvalarda son sekiz maçından sadece birini kaybetti. Bu formdaki yükseliş, 18. sırada yer alan Hammers'a küme düşmeme mücadelesinde gerçek bir umut veriyor. Ancak, Liverpool, Fulham, Man City ve Aston Villa ile oynayacakları maçlar, onların yeteneklerini zorlu bir sınava tabi tutacak.
Getty Images
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Alex Isak, Endo, Conor Bradley ve Stefan Bajcetic, Liverpool'da uzun süredir forma giyemeyen oyuncular. Freddie Potts, Hammers'ta cezalı.
Liverpool, West Ham ile oynadığı son 19 Premier League maçında sadece bir kez mağlup oldu (15 galibiyet, 3 beraberlik) ve Kasım 2021'de 3-2 yenildikleri deplasman maçından bu yana son sekiz maçın yedisini kazandı.
Getty Images
Cody Gakpo, West Ham ile son dört karşılaşmasında dört gol attı, ancak Liverpool formasıyla son yedi maçında gol atamadı. En son golünü Ocak ayı sonunda Marsilya deplasmanında attı.
Getty Images
Liverpool, son iki Premier Lig maçını 1-0'lık skorla kazandı. Arne Slot'un geçen sezon kulübün başına geçtiği ilk üç maçtan bu yana üst üste üç maçta gol yemeden kazanamadı, en son 2013-14 sezonunun ilk üç maçında üst üste üç 1-0 galibiyet almıştı.
Getty Images
