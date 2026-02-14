Goal.com
FA Kupası
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBrighton & Hove Albion
Bugün oynanacak Liverpool - Brighton FA Cup maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Liverpool ile Brighton arasındaki FA Cup maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

FA Kupası'nı sekiz kez kazanan Liverpool, dördüncü turda tutarsız bir performans sergileyen Brighton'ı Anfield'da ağırlayacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Liverpool - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereTNT Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaSportsnet
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Liverpool - Brighton maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Liverpool - Brighton maçının başlama saati

crest
FA Kupası - FA Cup
Anfield

Liverpool - Brighton maçı 14 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Liverpool, Man City'ye karşı acı bir yenilginin ardından tozunu silkeledi ve bu sezon Sunderland'ın Stadium of Light'ında galip gelen tek Premier League takımı oldu. Anfield'da son 11 karşılaşmada yenilmedikleri Brighton'ı ağırlamaktan mutluluk duyacaklar.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Seagulls, ligde altı maçtır galibiyet alamıyor ve arka arkaya iki mağlubiyet aldı. Belki de FA Cup'ta başarılı bir performans, EPL tablosundaki endişe verici düşüşten dikkatlerini başka yöne çekebilir.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Liverpool'dan Wataru Endo, Sunderland'da kazanılan maçta sedyeyle taşınarak Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin yanına sakatlar listesine katıldı.

Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March ve Yasin Ayari Brighton'da forma giyemeyecek, ancak Mats Wieffer ayak parmağı sakatlığından kurtuldu ve forma giyebilecek.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Liverpool, geçen sezon Plymouth Argyle'a karşı oynadığı maç da dahil olmak üzere, son dokuz FA Cup dördüncü tur maçından altısında elendi.

Mohamed Salah, Brighton ile oynadığı 19 maçta 10 gol ve 8 asist kaydetti.

Brighton'dan James Milner, hafta ortasında Gareth Barry'nin tüm zamanların EPL maç sayısı rekorunu egale etti ve eski kulübü karşısında ilk 11'de yer alabilir.

Everton FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Slot

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

LIV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/6
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

LIV

Son 5 maçları

BHA

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

11

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Liverpool - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

