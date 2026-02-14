FA Kupası'nı sekiz kez kazanan Liverpool, dördüncü turda tutarsız bir performans sergileyen Brighton'ı Anfield'da ağırlayacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Liverpool - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Liverpool - Brighton maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Liverpool - Brighton maçının başlama saati

Liverpool - Brighton maçı 14 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Liverpool, Man City'ye karşı acı bir yenilginin ardından tozunu silkeledi ve bu sezon Sunderland'ın Stadium of Light'ında galip gelen tek Premier League takımı oldu. Anfield'da son 11 karşılaşmada yenilmedikleri Brighton'ı ağırlamaktan mutluluk duyacaklar.

Seagulls, ligde altı maçtır galibiyet alamıyor ve arka arkaya iki mağlubiyet aldı. Belki de FA Cup'ta başarılı bir performans, EPL tablosundaki endişe verici düşüşten dikkatlerini başka yöne çekebilir.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Liverpool'dan Wataru Endo, Sunderland'da kazanılan maçta sedyeyle taşınarak Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin yanına sakatlar listesine katıldı.

Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March ve Yasin Ayari Brighton'da forma giyemeyecek, ancak Mats Wieffer ayak parmağı sakatlığından kurtuldu ve forma giyebilecek.

Liverpool, geçen sezon Plymouth Argyle'a karşı oynadığı maç da dahil olmak üzere, son dokuz FA Cup dördüncü tur maçından altısında elendi.

Mohamed Salah, Brighton ile oynadığı 19 maçta 10 gol ve 8 asist kaydetti.

Brighton'dan James Milner, hafta ortasında Gareth Barry'nin tüm zamanların EPL maç sayısı rekorunu egale etti ve eski kulübü karşısında ilk 11'de yer alabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör A. Slot Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Hurzeler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Liverpool - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: