Bugün oynanacak Coventry - Stoke Championship maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Coventry ile Stoke arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Coventry vs Stoke maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Coventry vs Stoke maçının başlama saati

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry ile Stoke arasındaki bugünkü maç 28 Şubat 2026, 15:00'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Coventry City, Coventry Building Society Arena'da Stoke City ile karşılaşarak Championship tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken, klasik bir Midlands derbisi bizi bekliyor. Frank Lampard'ın yönetimindeki Sky Blues, şu anda zirvede 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan, yenilmesi zor bir takım haline geldi. Eski Coventry ikonlarından Mark Robins'in yönettiği Stoke için ise bu, kanıtlaması gereken bir şey olan, tanıdık bir yolculuk olacak.

Sky Blues, dördüncü lig galibiyetini ararken muhteşem bir formda. Kısa süre önce Bramall Lane'de Sheffield United'ı 2-1 yenerek "şampiyonların yüzünü" gösterdiler. Bu sezon 70 gol atan takım, ligin en golcü takımı.

The Potters "çetin ceviz" olarak biliniyor, ancak son zamanlarda galibiyet elde etmekte zorlanıyor. Ancak Çarşamba günü Oxford United'ı 2-1 mağlup ederek yedi maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı. Ligin ortalarında yer almasına rağmen, deplasman savunması istatistiksel olarak ligin en iyisi.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Coventry vs Stoke maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: