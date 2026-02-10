Club Universidad Nacional (Pumas UNAM), San Diego FC'nin üstünlüğünü alt etmek için Mexico City'deki ev sahibi avantajını büyük ölçüde kullanacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Club Universidad Nacional ile San Diego FC arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Club Universidad Nacional vs San Diego FC maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Olimpico Universitario

Club Universidad Nacional ve San Diego FC maçı 11 Şubat 2026 tarihinde 01:00 GMT ve 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Club Universidad Nacional (Pumas UNAM), tüm turnuvalarda son iki maçında galibiyet alamadan bu belirleyici ikinci maçına giriyor. Bu maçlar arasında, ABD'de oynanan ilk maçta San Diego FC'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi de bulunuyor.

16 turuna yükselmek için Pumas, toplam farkı tamamen kapatmak için en az dört gol farkla (örneğin 4-0 veya daha fazla) kazanmalı ya da deplasman golü kuralı sayesinde 3-0'lık bir galibiyet elde etmelidir.

Ancak Pumas, ilk maçta üstün bir galibiyet elde ederek momentum kazanan ve kendine güvenen San Diego takımıyla karşı karşıya.

MLS'nin yeni takımı, Estadio Olímpico Universitario'da berabere kalması veya kazanması halinde 16 turuna yükselecek ve toplamda yenilgi almaması yeterli olacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

UNAM'ın kadrosunda henüz sakatlık bildirilmedi ve San Diego'nun kadrosunda da sakatlık yok. Ayrıca, her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İki takım, rekabet tarihlerinde sadece bir kez karşılaştı ve bu, 2026 Şampiyonlar Kupası Birinci Turu'nun ilk ayağıydı.

Son maçlarında San Diego, Pumas'ın dört şutuna karşı 22 şut, iki şuta karşı yedi şut ve %73,2 top hakimiyeti ile istatistiksel olarak üstünlük sağladı ve Pumas'ın ilk golü atmasına rağmen klinik bitiriciliğini ortaya koydu.

Takım haberleri ve kadrolar

Club Universidad Nacional vs San Diego FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Juarez Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. Varas

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Kaydı

CUN Son maç SDI 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet San Diego FC 4 - 1 Club Universidad Nacional 1 Gol sayısı 4 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sıralama

