Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları, Club Brugge'yi geçip son 16'ya kalma konusunda favori olmalarını sağlıyor, ancak son dönemdeki deplasman performansları ilk maç öncesinde endişe kaynağı olacak.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Club Brugge ile Atletico Madrid arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|Sony Sports Network
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|beIN Sports Malezya
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Club Brugge - Atletico Madrid maçının başlama saati
Club Brugge vs Atletico Madrid maçı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Club Brugge, ligin son iki maçını kazanarak ilk 24'e girmeyi başardı. Belçika ekibi son altı maçında beş galibiyet alarak iyi bir form yakaladı ve Atletico Madrid ile karşılaşmak için ideal bir zaman olduğunu düşünüyor olabilir.
Diego Simeone hafta sonu kadrosunda değişiklikler yaptı ve takımı LaLiga'da zor günler geçiren Rayo Vallecano'ya 3-0 yenildi. Atleti, son altı çift maçlı UCL karşılaşmasının dördünü kaybetti. Alışılmadık bir şekilde, bu turnuvadaki son sekiz maçında kalesini gole kapatamadı.
Sakatlık haberleri, önemli istatistikler
Club Brugge, Dani van den Heuvel ve Lynnt Audoor'dan yoksun kalabilir, her iki oyuncunun da durumu belirsiz.
Pablo Barrios, Atleti'nin tek sakatlık endişesi.
Club Brugge, beş ardışık iç saha maçında 2+ gol attı ve son üç Belçika Pro League maçında 12 gol attı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya kayıt
Sıralama
Bugün Club Brugge ile Atletico Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .