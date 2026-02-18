Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları, Club Brugge'yi geçip son 16'ya kalma konusunda favori olmalarını sağlıyor, ancak son dönemdeki deplasman performansları ilk maç öncesinde endişe kaynağı olacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Club Brugge ile Atletico Madrid arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Club Brugge - Atletico Madrid maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Jan Breydel Stadion

Club Brugge vs Atletico Madrid maçı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Club Brugge, ligin son iki maçını kazanarak ilk 24'e girmeyi başardı. Belçika ekibi son altı maçında beş galibiyet alarak iyi bir form yakaladı ve Atletico Madrid ile karşılaşmak için ideal bir zaman olduğunu düşünüyor olabilir.

Diego Simeone hafta sonu kadrosunda değişiklikler yaptı ve takımı LaLiga'da zor günler geçiren Rayo Vallecano'ya 3-0 yenildi. Atleti, son altı çift maçlı UCL karşılaşmasının dördünü kaybetti. Alışılmadık bir şekilde, bu turnuvadaki son sekiz maçında kalesini gole kapatamadı.

Getty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Club Brugge, Dani van den Heuvel ve Lynnt Audoor'dan yoksun kalabilir, her iki oyuncunun da durumu belirsiz.

Pablo Barrios, Atleti'nin tek sakatlık endişesi.

Club Brugge, beş ardışık iç saha maçında 2+ gol attı ve son üç Belçika Pro League maçında 12 gol attı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 16 D. van den Heuvel Sakatlıklar ve Cezalar 8 P. Barrios

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Club Brugge ile Atletico Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: