Bournemouth, Brentford'u ağırlarken, her iki kulüp de bu Premier Lig karşılaşmasında galibiyetin Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli olabileceğini biliyor.

Bournemouth ile Brentford arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Bournemouth - Brentford maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Bournemouth vs Brentford maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Vitality Stadium

Bournemouth vs Brentford maçı 3 Mart 2026 tarihinde 14:30 EST ve 19:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bournemouth, Cumartesi günü Sunderland ile 1-1 berabere kalmak zorunda kaldı. Andoni Iraola'nın oyuncuları, sezonun büyük bir bölümünde olduğu gibi, birçok net gol fırsatını kaçırdı. 39 puana sahip olan Cherries, Brentford'un dört puan gerisinde ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürüyor.

Getty Images

Bu arada Brentford, heyecan verici bir karşılaşmada Burnley'i 4-3 mağlup etti. Keith Andrews'un takımı 3-0 öne geçse de, bu avantajı kaybetti ve uzatmalarda galibiyeti garantiledi. Son dakikalarda yedikleri iki gol neredeyse galibiyete mal olacaktı, ancak VAR sayesinde dramatik galibiyetleri kesinleşti. The Bees, keskin kontratak oyunuyla beklentileri aşmaya devam ediyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Evanilson, Sunderland karşısında Bournemouth'un beraberlik golünü atarak yedek kulübesinden etkili bir performans sergiledi, ancak daha sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve durumu belirsiz. The Cherries, Justin Kluivert, Lewis Cook, Ben Gannon-Doak ve Julio Soler'in yokluğuyla zaten başa çıkmaya çalışıyor.

Getty Images

Brentford'un da kendi sakatlık sorunları var. Fabio Carvalho, Aaron Hickey, Antoni Milambo ve Josh Dasilva hala forma giyemiyor, Vitaly Janelt ise maç öncesinde form durumu konusunda soru işareti var.

Bu iki takım arasındaki maçların sonucu büyük ölçüde Brentford'un lehine. Premier League'de oynanan yedi maçta Bournemouth henüz galibiyet alamadı, iki kez berabere kaldı ve beş kez kaybetti. The Bees, Bournemouth'un en üst ligde karşılaştığı ve galibiyet alamadığı tek rakip.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Bournemouth vs Brentford maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: