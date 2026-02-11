Bundesliga lideri Bayern, bu sezonun DFB Pokal yarı finallerine kalmak için RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Bayern Münih - RB Leipzig maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Bayern Münih - RB Leipzig maçının başlama saati

DFB Kupası - DFB Kupası Allianz Arena

Bayern Münih - RB Leipzig maçı 11 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bayern, son zamanlarda yüksek standartlarına göre formsuz bir performans sergiliyor ve son üç Bundesliga maçından sadece birini kazanabildi. Ancak, bu hafta sonu Hoffenheim'ı 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti. 2020'den beri DFB Pokal'ı kazanamıyorlar, ancak bu sezon bunu başaracak en büyük favori olarak görülüyorlar.

2022 ve 2023'te bu kupayı kazanan ve son yedi sezonun beşinde en az yarı finale yükselen Leipzig'i geçmeleri gerekiyor. Bu, Bayern için bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın sadece üçünü kaybeden bir takıma karşı bir sınav olacak.

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Bayern'de sakatlık endişeleri var.

Castello Lukeba, Assan Ouedraogo, Sani Suleiman ve Viggo Gebel Leipzig'de forma giyemeyecek.

Bayern, son altı karşılaşmada yenilmedi (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve Mayıs 2019'da DFB-Pokal finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti - bu iki takımın bu turnuvada son karşılaşmasıydı.

Bayern, tüm turnuvalarda son 14 maçının 13'ünde 2 veya daha fazla gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Bayern Münih - RB Leipzig maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: