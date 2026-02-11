Goal.com
DFB Kupası
team-logoBayern Münih
Allianz Arena
team-logoRB Leipzig
Bugün oynanacak Bayern Münih - RB Leipzig DFB-Pokal maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki DFB-Pokal maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Bundesliga lideri Bayern, bu sezonun DFB Pokal yarı finallerine kalmak için RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Bayern Münih - RB Leipzig maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDUNIVERSO
İngilterePremier Sports
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes Dünya Futbolu
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Bayern Münih - RB Leipzig maçının başlama saati

crest
DFB Kupası - DFB Kupası
Allianz Arena

Bayern Münih - RB Leipzig maçı 11 Şubat 2026 tarihinde saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bayern, son zamanlarda yüksek standartlarına göre formsuz bir performans sergiliyor ve son üç Bundesliga maçından sadece birini kazanabildi. Ancak, bu hafta sonu Hoffenheim'ı 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti. 2020'den beri DFB Pokal'ı kazanamıyorlar, ancak bu sezon bunu başaracak en büyük favori olarak görülüyorlar.

2022 ve 2023'te bu kupayı kazanan ve son yedi sezonun beşinde en az yarı finale yükselen Leipzig'i geçmeleri gerekiyor. Bu, Bayern için bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın sadece üçünü kaybeden bir takıma karşı bir sınav olacak.

bayern leipzigGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Bayern'de sakatlık endişeleri var.

Castello Lukeba, Assan Ouedraogo, Sani Suleiman ve Viggo Gebel Leipzig'de forma giyemeyecek.

Bayern, son altı karşılaşmada yenilmedi (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve Mayıs 2019'da DFB-Pokal finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti - bu iki takımın bu turnuvada son karşılaşmasıydı.

Bayern, tüm turnuvalarda son 14 maçının 13'ünde 2 veya daha fazla gol attı.

FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs RB Leipzig Muhtemel kadrolar

Bayern MünihHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-1-2-3

Home team crestRBL
1
M. Neuer
4
J. Tah
19
A. Davies
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
45
A. Pavlovic
6
J. Kimmich
7
S. Gnabry
17
M. Olise
14
L. Diaz
9
H. Kane
26
M. Vandevoordt
4
W. Orban
5
E. Bitshiabu
17
R. Baku
22
D. Raum
14
C. Baumgartner
13
N. Seiwald
24
X. Schlager
7
A. Nusa
40
R. Cruz
49
Y. Diomande

4-1-2-3

RBLAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Kompany

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Werner

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

FCB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

RBL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Kaydı

FCB

Son 5 maçları

RBL

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

21

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Bayern Münih - RB Leipzig maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0