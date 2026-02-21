GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçının başlama saati

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki bugünkü maç 21 Şubat 2026, 14:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Bundesliga lideri Bayern Münih, bu Cumartesi Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Rekordmeister, zirvede 6 puan farkla liderliğini sürdürürken, yeni teknik direktörünün yönetiminde yeniden canlanan Frankfurt ile karşılaşacak. Bavyera'da yoğun kar yağışı nedeniyle maçın zorlu geçmesi bekleniyor.

Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund ile oynayacağı büyük "Der Klassiker" maçı öncesinde ivmesini sürdürmek istiyor. Vincent Kompany'nin öğrencileri son zamanlarda acımasız bir formda ve son olarak Werder Bremen'i 3-0 mağlup ettiler. 22 maçta 57 puan ve +63'lük muazzam bir gol farkıyla, evlerinde en büyük favori olmaya devam ediyorlar.

Şu anda 7. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, yeni teknik direktörü Albert Riera ile ikinci bir rüzgar yakalamış görünüyor. Kartallar, geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ederek galibiyetsizlik serisini sonlandırdı. Büyük bir dezavantaja sahip olmalarına rağmen, Riera'nın taktiksel esnekliği - sol bek Nathaniel Brown'ı merkezi "ters" bir rolde kullanması da dahil - onları çok daha öngörülemez hale getirdi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: