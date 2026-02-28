Goal.com
La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoVillarreal
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün oynanacak Barcelona - Villarreal LaLiga maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Barcelona ile Villarreal arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Barcelona ile Villarreal arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Villarreal maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Barcelona vs Villarreal maç başlangıç saati

crest
La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

Bugün Barcelona ve Villarreal arasında oynanacak maç 28 Şubat 2026, 15:15'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Barcelona vs Villarreal Getty Images

Barcelona, bu Cumartesi Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırlamaya hazırlanırken, La Liga'nın zirvesinde yüksek riskli bir çatışma bekliyor. Şampiyonluk yarışı kızışırken, Hansi Flick'in takımı liderliğini genişletmek isterken, Sarı Denizaltı ise Şampiyonlar Ligi'nde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Barcelona, 61 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve Real Madrid'in sadece bir puan önünde. Bu ayın başında Atlético Madrid ve Girona'ya yenilerek kısa bir düşüş yaşayan takım, Levante'yi 3-0 mağlup ederek geri döndü. Bu maçta galip gelmeleri halinde, Madrid'e büyük baskı uygulayarak geçici olarak dört puan farkla liderliği ele geçirecekler.

Villarreal, Marcelino yönetiminde muhteşem bir sezon geçiriyor ve şu anda 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk biraz uzak görünüyor (10 puan geride), ancak ilk dört için Atlético Madrid'in üç puan önünde rahat bir konumdalar. Bu maça Valencia'yı 2-1 mağlup ederek gelen Villarreal, Camp Nou'da Barça'nın hayatını zorlaştırma alışkanlığı var.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Villarreal Muhtemel kadrolar

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-4-2

Home team crestVIL
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
3
A. Balde
24
E. Garcia
23
J. Kounde
10
L. Yamal
20
D. Olmo
22
M. Bernal
11
Raphinha
8
Pedri
9
R. Lewandowski
1
L. Junior
23
S. Cardona
6
P. Navarro
15
S. Mourino
12
R. Veiga
14
S. Comesana
20
A. Moleiro
17
T. Buchanan
18
P. Gueye
9
G. Mikautadze
19
N. Pepe

4-4-2

VILAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Garcia

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

VIL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Rekoru

BAR

Son 5 maçları

VIL

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

16

Gol sayısı

12
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Barcelona vs Villarreal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

