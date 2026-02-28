Bugün oynanacak Barcelona - Villarreal LaLiga maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Barcelona ile Villarreal arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Barcelona - Villarreal maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Barcelona vs Villarreal maç başlangıç saati

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Bugün Barcelona ve Villarreal arasında oynanacak maç 28 Şubat 2026, 15:15'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Barcelona, bu Cumartesi Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırlamaya hazırlanırken, La Liga'nın zirvesinde yüksek riskli bir çatışma bekliyor. Şampiyonluk yarışı kızışırken, Hansi Flick'in takımı liderliğini genişletmek isterken, Sarı Denizaltı ise Şampiyonlar Ligi'nde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Barcelona, 61 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve Real Madrid'in sadece bir puan önünde. Bu ayın başında Atlético Madrid ve Girona'ya yenilerek kısa bir düşüş yaşayan takım, Levante'yi 3-0 mağlup ederek geri döndü. Bu maçta galip gelmeleri halinde, Madrid'e büyük baskı uygulayarak geçici olarak dört puan farkla liderliği ele geçirecekler.

Villarreal, Marcelino yönetiminde muhteşem bir sezon geçiriyor ve şu anda 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk biraz uzak görünüyor (10 puan geride), ancak ilk dört için Atlético Madrid'in üç puan önünde rahat bir konumdalar. Bu maça Valencia'yı 2-1 mağlup ederek gelen Villarreal, Camp Nou'da Barça'nın hayatını zorlaştırma alışkanlığı var.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Barcelona vs Villarreal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: