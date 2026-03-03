Copa del Rey yarı finalinde hiçbir takım dört gol farkını telafi edemedi, ancak Barcelona tarihi yeniden yazmak için elinden geleni yapacak.

İşte Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerler ve maçı bugün nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

Barcelona vs Atletico Madrid maç başlangıç saati

Kupa Del Rey - Kupa Del Rey Spotify Camp Nou

Barcelona vs Atletico Madrid maçı 3 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Barcelona, Madrid'de 4-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra Copa del Rey yarı final ikinci maçına zor bir durumda giriyor. Bu sonuç, takımın yoğunluğu ve ritmindeki zayıflıkları ortaya çıkardı ve Camp Nou'da aşılması zor bir engel bıraktı. Yine de Hansi Flick'in takımı, La Liga'da lider konumda olması ve formda olan Lamine Yamal'ın hat-trick'i sayesinde Villarreal'i 4-1 mağlup etmesi sayesinde iç sahadaki formundan güven alabilir. Tüm turnuvalarda on maçtır yenilmeyen ve 14 maçlık iç saha galibiyet serisi yakalayan Blaugrana, bu farkı kapatmak için mükemmele yakın bir performans sergilemesi gerektiğini biliyor.

Atlético Madrid ise momentum ve büyük bir avantajla geliyor. Diego Simeone'nin adamları, Julian Alvarez'in Real Oviedo'ya karşı dramatik bir uzatma dakikasında attığı golle son beş maçında üç galibiyet aldı. Final yolunda artık net bir şekilde ilerliyorlar ve Barcelona'yı alt etmek için marka haline gelen disiplin ve savunma organizasyonlarına güvenmeleri bekleniyor. Yüksek baskı altındaki maçları yönetme deneyimi ve kontra ataklarda gol atma yeteneği ile Atlético, üstünlüğünü koruyup Katalonya'da işi bitireceğinden emin olacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Blaugrana, birkaç önemli oyuncusunu kaybedecek. Eric Garcia, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı, Robert Lewandowski ise göz çukuru kırığı nedeniyle sahalardan uzak. Andreas Christensen, çapraz bağ yaralanması nedeniyle forma giyemeyecek, Frenkie de Jong ise uyluk problemi nedeniyle kadroda yer almayacak. Gavi antrenmanlara geri döndü ancak uzun süren sakatlığının ardından bu kadar kısa sürede forma giymesi beklenmiyor.

Konuk takımın da sakatlık sorunları var. Johnny Cardoso, Real Oviedo'ya karşı kazanılan son maçta hamstring sakatlığı geçirdi ve forma giyemeyecek. Pablo Barrios ise uyluk sakatlığından kurtulmaya çalışıyor ve Mart ortasına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Yamal'ın Villarreal'e karşı attığı hat-trick de dahil olmak üzere iyi formu, Flick'e, üç maç üst üste gol yemeden oynayan, inatçı Atletico savunmasını aşabileceği umudunu verecektir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

