Copa del Rey'i on kez kazanan Atletico Madrid ve son şampiyon Barcelona, yarı finalin ilk ayağında burada karşı karşıya geliyor.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atletico Madrid - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo ABD
|İngiltere
|ITV
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|StarTimes Dünya Futbolu
|Orta Doğu
|MBC Shahid
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Atletico Madrid - Barca maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.
Atletico Madrid - Barcelona maç başlama saati
Atletico Madrid - Barcelona maçı 12 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i 2026'da alışılmadık bir şekilde tutarsız bir performans sergiledi ve bu takvim yılında tüm turnuvalarda oynadığı 10 maçın sadece dördünü kazandı.
Barcelona hala dörtlü kupayı kovalıyor ve Copa del Rey unvanını korumak için sadece üç maça kaldı. Etkileyici bir şekilde, 32 kez şampiyon olan takım, son 16 sezonun 13'ünde bu turnuvanın yarı finallerine ulaştı.
Getty Images
Önemli istatistikler, sakatlık haberleri
Johnny Cardoso ve Pablo Barrios, Atleti'de forma giyemeyecek.
Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha ve Marcus Rashford Barcelona'da forma giyemeyecek.
Barcelona, son on karşılaşmanın sekizini kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet), ayrıca Atlético Madrid ile oynadığı son sekiz Copa del Rey karşılaşmasında da yenilmedi (6 galibiyet, 2 beraberlik).
Barça, tüm turnuvalarda son altı maçını kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.
Getty/Goal
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün Atletico Madrid - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .