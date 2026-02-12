Goal.com
Kupa Del Rey
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
Bugün oynanacak Atletico Madrid - Barcelona Copa del Rey maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Copa del Rey maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Copa del Rey'i on kez kazanan Atletico Madrid ve son şampiyon Barcelona, yarı finalin ilk ayağında burada karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atletico Madrid - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereITV
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes Dünya Futbolu
Orta DoğuMBC Shahid

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Atletico Madrid - Barca maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Atletico Madrid - Barcelona maç başlama saati

Kupa Del Rey - Kupa Del Rey
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona maçı 12 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i 2026'da alışılmadık bir şekilde tutarsız bir performans sergiledi ve bu takvim yılında tüm turnuvalarda oynadığı 10 maçın sadece dördünü kazandı.

Barcelona hala dörtlü kupayı kovalıyor ve Copa del Rey unvanını korumak için sadece üç maça kaldı. Etkileyici bir şekilde, 32 kez şampiyon olan takım, son 16 sezonun 13'ünde bu turnuvanın yarı finallerine ulaştı.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Johnny Cardoso ve Pablo Barrios, Atleti'de forma giyemeyecek.

Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha ve Marcus Rashford Barcelona'da forma giyemeyecek.

Barcelona, son on karşılaşmanın sekizini kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet), ayrıca Atlético Madrid ile oynadığı son sekiz Copa del Rey karşılaşmasında da yenilmedi (6 galibiyet, 2 beraberlik).

Barça, tüm turnuvalarda son altı maçını kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Atletico Madrid vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Atletico MadridHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
14
M. Llorente
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
7
A. Griezmann
4
R. Mendoza
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
22
A. Lookman
13
J. Garcia
18
G. Martin
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
3
A. Balde
10
L. Yamal
20
D. Olmo
16
F. Lopez
21
F. de Jong
24
E. Garcia
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Simeone

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ATM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/3
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

ATM

Son 5 maçları

BAR

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

9

Gol sayısı

13
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Atletico Madrid - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

