Copa del Rey'i on kez kazanan Atletico Madrid ve son şampiyon Barcelona, yarı finalin ilk ayağında burada karşı karşıya geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atletico Madrid - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Atletico Madrid - Barca maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Atletico Madrid - Barcelona maç başlama saati

Kupa Del Rey - Kupa Del Rey Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona maçı 12 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i 2026'da alışılmadık bir şekilde tutarsız bir performans sergiledi ve bu takvim yılında tüm turnuvalarda oynadığı 10 maçın sadece dördünü kazandı.

Barcelona hala dörtlü kupayı kovalıyor ve Copa del Rey unvanını korumak için sadece üç maça kaldı. Etkileyici bir şekilde, 32 kez şampiyon olan takım, son 16 sezonun 13'ünde bu turnuvanın yarı finallerine ulaştı.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Johnny Cardoso ve Pablo Barrios, Atleti'de forma giyemeyecek.

Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha ve Marcus Rashford Barcelona'da forma giyemeyecek.

Barcelona, son on karşılaşmanın sekizini kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet), ayrıca Atlético Madrid ile oynadığı son sekiz Copa del Rey karşılaşmasında da yenilmedi (6 galibiyet, 2 beraberlik).

Barça, tüm turnuvalarda son altı maçını kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Atletico Madrid - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

