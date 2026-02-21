Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakalayabileceği bir dönemde formunu yakaladı. Sırada, son şampiyon Napoli'yi ağırlayacaklar.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atalanta - Napoli maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Atalanta vs SSC Napoli maç başlangıç saati

Serie A - Serie A New Balance Arena

Atalanta vs Napoli maçı 22 Şubat 2026 tarihinde 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Napoli'nin şampiyonluk savunması paramparça olduğundan, artık odak noktaları Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ancak Atalanta, özellikle ligdeki son sekiz maçının altısını kazandığını düşünürsek, Roma ve Juventus ile dördüncü sıra için mücadele etme şansı var.

Ev sahibi takım, Serie A ve Coppa Italia maçlarında dokuz maçlık yenilmezlik serisi ve Serie A'da son 10 maçında yedi galibiyetle iç sahada iyi bir formda. 2026'daki tek yenilgileri

Şampiyonlar Ligi'nde oldu.

Napoli, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Serie A'da Juventus'a ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye yenildikten sonra, Serie A'da Fiorentina ve Genoa'yı yendi. Ardından Armando Maradona Stadyumu'nda Como'ya penaltılarla Coppa Italia'dan elendi ve Roma ile ligde 2-2 berabere kalarak ev sahibi taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Atalanta'dan Giacomo Raspadori hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Amir Rrahmani ise Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa ve David Neres'in de yer aldığı Napoli'nin uzun sakatlar listesine en son eklenen isim oldu.

Napoli, son sekiz karşılaşmanın altısını kazandı ve teknik direktör Antonio Conte, Atalanta karşısında olağanüstü bir kariyer rekoruna sahip (11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet).

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

NordVPN

