Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoSSC Napoli
Çeviri:

Bugün oynanacak Atalanta - SSC Napoli Serie A maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Atalanta ile SSC Napoli arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakalayabileceği bir dönemde formunu yakaladı. Sırada, son şampiyon Napoli'yi ağırlayacaklar.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Atalanta - Napoli maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Atalanta vs SSC Napoli maç başlangıç saati

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta vs Napoli maçı 22 Şubat 2026 tarihinde 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Napoli'nin şampiyonluk savunması paramparça olduğundan, artık odak noktaları Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ancak Atalanta, özellikle ligdeki son sekiz maçının altısını kazandığını düşünürsek, Roma ve Juventus ile dördüncü sıra için mücadele etme şansı var.

Ev sahibi takım, Serie A ve Coppa Italia maçlarında dokuz maçlık yenilmezlik serisi ve Serie A'da son 10 maçında yedi galibiyetle iç sahada iyi bir formda. 2026'daki tek yenilgileri

Şampiyonlar Ligi'nde oldu.

Zalewski Lazio AtalantaGetty Images

Napoli, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Serie A'da Juventus'a ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye yenildikten sonra, Serie A'da Fiorentina ve Genoa'yı yendi. Ardından Armando Maradona Stadyumu'nda Como'ya penaltılarla Coppa Italia'dan elendi ve Roma ile ligde 2-2 berabere kalarak ev sahibi taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Atalanta'dan Giacomo Raspadori hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Amir Rrahmani ise Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa ve David Neres'in de yer aldığı Napoli'nin uzun sakatlar listesine en son eklenen isim oldu.

Napoli, son sekiz karşılaşmanın altısını kazandı ve teknik direktör Antonio Conte, Atalanta karşısında olağanüstü bir kariyer rekoruna sahip (11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet).

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Atalanta vs SSC Napoli Muhtemel kadrolar

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestNAP
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
42
G. Scalvini
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
10
L. Samardzic
15
M. de Roon
13
Ederson
77
D. Zappacosta
90
N. Krstovic
32
V. Milinkovic-Savic
5
J. Jesus
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
20
E. Elmas
26
A. Vergara
3
M. Gutierrez
37
L. Spinazzola
68
S. Lobotka
21
M. Politano
19
R. Hoejlund

3-4-2-1

NAPAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Palladino

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Conte

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ATA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

NAP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Karşılaştırmalı Rekor

ATA

Son 5 maçları

NAP

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

10

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Atalanta ile SSC Napoli maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

