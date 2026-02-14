Aston Villa ve Newcastle, bu sezonun FA Cup'ında dördüncü turda karşılaşacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Aston Villa ile Newcastle United arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Aston Villa - Newcastle maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Aston Villa - Newcastle United maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Villa Park

Aston Villa - Newcastle United maçı 14 Şubat 2026 tarihinde saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Brentford ve Bournemouth ile arka arkaya oynadığı Premier League maçlarında puan kaybeden Villa, Villa Park'ta Brighton'ı 1-0 mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Getty Images

Newcastle, son EPL maçında zor durumdaki Tottenham'ı yenerek, tüm turnuvalarda dokuz maçta sadece bir galibiyet aldığı mini düşüşünü durdurdu. Ancak bu, Magpies'in beş maçta elde ettiği tek deplasman galibiyetiydi. Eddie Howe'un takımı, bu sezon EPL'de 13 deplasman maçından sadece üçünü kazandı. Geordies, Man City, Everton, Man United, Chelsea ve Sunderland ile zorlu bir lig maçı serisi ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag ile zorlu bir deplasman maçı bekliyor.

FA Cup maçı, tüm bunlardan önce potansiyel olarak güzel bir dikkat dağıtıcı olabilir.

Getty Images

Önemli istatistikler, sakatlık haberleri

Aston Villa'dan Youri Tielemans, John McGinn, Boubacar Kamara ve Andres Garcia hala sakat. Ocak ayında transfer edilen Alysson dizindeki sakatlıktan kurtuldu.

Newcastle'da ise Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schar ve Emil Krafth bu deplasmana katılamayacak. Eddie Howe, Bruno Guimaraes ve Lewis Miley'in durumları konusunda endişeli.

Morgan Rogers, Aston Villa formasıyla FA Cup'ta oynadığı beş maçta dört golün (üç gol, bir asist) içinde yer aldı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Newcastle United Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör U. Emery Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Howe

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Aston Villa - Newcastle United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: