Arsenal, devleri devirmeyi hedefleyen Wigan Athletic'i ağırlayarak dörtlü kovalamacada bir adım daha ilerlemeyi hedefliyor.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Arsenal - Wigan maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo ABD
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|Hindistan
|Sony Spor Ağı
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Arsenal - Wigan maçının başlama saati
Arsenal ve Wigan maçı 15 Şubat 2026 tarihinde 16:30 GMT ve 11:30 EST saatlerinde başlayacak.
Maç Önizlemesi
Arsenal'in tüm turnuvalarda sürdürdüğü beş maçlık yenilmezlik serisi, hafta ortasında Brentford ile oynadığı maçta hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sona erdi ve bu sonuçtan önce sürdürdüğü dört maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Ancak, Mikel Arteta'nın takımı Carabao Cup finali, Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluğu için yarışmaya devam ederken, Gunners, Wigan Athletic ile oynayacakları FA Cup dördüncü tur maçına güvenle çıkacak ve dörtlü kupayı kazanma umutlarını sürdürmeyi hedefleyecek.
Öte yandan Wigan, hafta ortasında Reading'e evinde yenilerek galibiyetsiz serisini altı maça çıkardı ve tüm turnuvalarda üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Şu anda League One'da zor günler geçiren Latics, Glenn Whelan ve Graham Barrow'un takımının Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı büyük bir FA Cup sürprizi yapmayı hedeflemesi ile talihinde dramatik bir değişiklik olmasını umuyor.
Sakatlıklar, önemli istatistikler
Arsenal, William Saliba (hastalık, küçük şüphe), Martin Ødegaard (Brentford maçından sonra topallama), Kai Havertz, Mikel Merino, Bukayo Saka (şüpheli), Max Dowman ve Leandro Trossard (şüpheli) dahil olmak üzere birkaç oyuncudan yoksun olacak gibi görünüyor.
Öte yandan, Wigan Athletic'in kadrosu nispeten sağlıklı, ancak James Carragher son zamanlarda geçirdiği sakatlık nedeniyle forma giyemeyebilir ve Harry McHugh'un rehabilitasyonu hala devam ediyor.
Arsenal, Wigan ile son 10 resmi karşılaşmada ezici bir üstünlük sağlayarak, bunların sekizinde galibiyet elde etti.
Bir maç berabere kalırken, sadece bir maçta (Premier Lig'de evinde) mağlup oldu.
Bu rekor, Arsenal'in yaklaşan maç öncesinde Wigan'a karşı tarihsel üstünlüğünü vurguluyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Rekoru
Sıralama
Bugün Arsenal - Wigan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .