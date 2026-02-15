Arsenal, devleri devirmeyi hedefleyen Wigan Athletic'i ağırlayarak dörtlü kovalamacada bir adım daha ilerlemeyi hedefliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Arsenal - Wigan maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Arsenal - Wigan maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Emirates Stadium

Arsenal ve Wigan maçı 15 Şubat 2026 tarihinde 16:30 GMT ve 11:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Arsenal'in tüm turnuvalarda sürdürdüğü beş maçlık yenilmezlik serisi, hafta ortasında Brentford ile oynadığı maçta hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sona erdi ve bu sonuçtan önce sürdürdüğü dört maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Ancak, Mikel Arteta'nın takımı Carabao Cup finali, Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluğu için yarışmaya devam ederken, Gunners, Wigan Athletic ile oynayacakları FA Cup dördüncü tur maçına güvenle çıkacak ve dörtlü kupayı kazanma umutlarını sürdürmeyi hedefleyecek.

Öte yandan Wigan, hafta ortasında Reading'e evinde yenilerek galibiyetsiz serisini altı maça çıkardı ve tüm turnuvalarda üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Şu anda League One'da zor günler geçiren Latics, Glenn Whelan ve Graham Barrow'un takımının Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı büyük bir FA Cup sürprizi yapmayı hedeflemesi ile talihinde dramatik bir değişiklik olmasını umuyor.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Getty Images

Arsenal, William Saliba (hastalık, küçük şüphe), Martin Ødegaard (Brentford maçından sonra topallama), Kai Havertz, Mikel Merino, Bukayo Saka (şüpheli), Max Dowman ve Leandro Trossard (şüpheli) dahil olmak üzere birkaç oyuncudan yoksun olacak gibi görünüyor.

Öte yandan, Wigan Athletic'in kadrosu nispeten sağlıklı, ancak James Carragher son zamanlarda geçirdiği sakatlık nedeniyle forma giyemeyebilir ve Harry McHugh'un rehabilitasyonu hala devam ediyor.

Arsenal, Wigan ile son 10 resmi karşılaşmada ezici bir üstünlük sağlayarak, bunların sekizinde galibiyet elde etti.

Bir maç berabere kalırken, sadece bir maçta (Premier Lig'de evinde) mağlup oldu.

Bu rekor, Arsenal'in yaklaşan maç öncesinde Wigan'a karşı tarihsel üstünlüğünü vurguluyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Wigan Athletic Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. Arteta Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Whelan

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Arsenal - Wigan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: