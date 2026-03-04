2026 SheBelieves Cup'ın ikinci grup aşaması karşılaşmasında, açılış maçlarında yenilgiye uğrayan iki ülke, maksimum puan için mücadele edecek.

İşte Arjantin - Kolombiya maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Arjantin - Kolombiya maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Arjantin - Kolombiya maçının başlama saati

Arjantin - Kolombiya maçı 4 Mart 2026 tarihinde saat 15:30 EST ve 20:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arjantin'in açılış maçı istedikleri gibi gitmedi. Pazar günü ev sahibi ve favori takım olan ABD ile karşılaşan La Albiceleste, maça girmekte zorlandı ve 2-0'lık skorla mağlup oldu. Her iki yarıda da birer gol yediler ve hücumda çok az fırsat yarattılar, sadece bir kez kaleyi buldular. Bu sonuç, ABD Kadın Milli Takımı'na karşı yenilgi serisini sekiz maça çıkardı.

Kolombiya'nın başlangıcı da aynı derecede zorluydu. Kanada ile karşılaşan Las Chicas Superpoderosas, sıkı bir mücadele verdi ancak 4-1 mağlup oldu. Üç gol gerideyken bile, Leicy Santos'un son dakikalarda penaltıdan golüyle mücadeleyi sürdürdüler. Bir an için, momentum onların lehine dönecek gibi göründü, ancak birkaç dakika sonra Gisela Robledo'nun kırmızı kart görmesi, geri dönüş şansını tamamen ortadan kaldırdı.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Arjantin - Kolombiya maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

