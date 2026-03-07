Sıkı geçen şampiyonluk yarışı, Al-Awwal Park'ta her anın belirleyici olabileceği büyük bir karşılaşmaya sahne hazırlıyor.

Al Nassr FC ile Neom SC arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Al Nassr FC - Neom SC maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Al Nassr FC - Neom SC maçının başlama saati

Al Nassr FC vs Neon SC maçı 7 Mart saat 14:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

61 puanla ligin zirvesinde yer alan Al Nassr, şampiyonluk yarışında ivmesini sürdürmeye kararlı. 24 Profesyonel Lig maçında 20 galibiyetle dikkat çekici bir istikrar sergileyen takım, bu sezonki hakimiyetini açıkça ortaya koyuyor.

Neom SC ise 32 puanla ligde yer alıyor ve özellikle deplasman maçlarında dirençli bir görüntü sergiliyor. Son altı deplasman maçının yarısı berabere sonuçlandı, bu da baskı altında bile sonuç almayı bildiklerini gösteriyor.

Kafa kafaya mücadelelerde Al Nassr üstünlük sağlamış ve en son lig karşılaşmasında Neom SC'ye iki veya daha fazla gol atmıştır. Bu geçmiş, bu karşılaşmaya başka bir heyecan katıyor: Neom, lig liderinin ritmini bozmanın bir yolunu bulabilecek mi, yoksa Al Nassr bir kez daha üstünlüğünü başka bir etkileyici performansla vurgulayacak mı?

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Getty Images

Ev sahibi takım bu karşılaşmaya bazı istenmeyen sakatlık haberleriyle giriyor. Cristiano Ronaldo, Al Fayha maçında hamstring tendonu sakatlığı geçirdikten sonra Neom ile oynanacak maçta forma giyemeyecek ve takım en büyük yıldızından mahrum kalacak. Sami Al-Najei de uzun süredir çapraz bağ yırtığı nedeniyle aylardır forma giyemiyor ve bu maçta da forma giyemeyecek.

Ancak Neom da kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Kaleci Marcin Bułka, çapraz bağ yırtığı nedeniyle kadroda yer almayacak ve 2026 Haziran sonuna kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Abbas Al-Hassan da benzer bir sorunla karşı karşıya ve iyileşme süresi Ağustos ayına kadar uzanıyor. Muhanad Al-Saad ise metatarsal kırığı nedeniyle sahalara dönmek için çalışıyor ve Mart ortasında sahalara dönmesi planlanıyor.

Bu maçın en çok konuşulan konularından biri, Al Nassr'ın serbest akışlı hücumu ile Neom'un gol yeme eğilimi arasındaki zıtlık. Bu, ateş gücü ile direnç arasındaki ilginç bir sınavı beraberinde getiriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Nassr FC vs Neom SC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Jesus Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Galtier

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

ALN Son maç NEO 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Neom SC 1 - 3 Al Nassr FC 3 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sıralama

Bugün Al Nassr FC ile Neom SC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: