Cristiano Ronaldo, Al Nassr için sahalara geri döndü ve bu, konuk takım Arkadag için sorun anlamına geliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Al Nassr FC ile Arkadag arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Al Nassr FC - Arkadag maçının başlama saati

Al Nassr FC vs Arkadag maçı 18 Şubat 2026 tarihinde 18:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

FK Arkadag, tarihlerinde tek bir lig puanı bile kaybetmemiş olmanın şaşırtıcı rekorunu elinde bulunduruyor. Nisan 2023'te kurulduklarından bu yana, 82 lig maçının tamamını kazandılar. Ancak AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Nassr'a konuk olmak, kalite açısından önemli bir adım anlamına geliyor.

Bu sezonun AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Turunda, Türkmenistanlı takım grup aşamasındaki maçlarından birini kazandı, dördünü berabere bitirdi ve birini kaybetti. Bu sonuçlarla, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Türkmenistan'da 1-0 kazanan yıldızlarla dolu Al Nassr ile 16 turunda karşılaşmaya hak kazandı. Portekizli forvet, takımının maçlarını boykot ettikten sonra kadroya geri döndü.

Önemli istatistikler

Al Nassr, Al Hilal'e 3-1 yenildikten sonra tüm turnuvalarda arka arkaya sekiz galibiyet alarak formunun zirvesinde.

Joao Felix, bu sezon Suudi Pro Ligi'nde 21 maçta 13 gol ve 7 asist kaydetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

ALN Son maç ARK 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Arkadag 0 - 1 Al Nassr FC 1 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sıralama

NordVPN

