Son sırada yer alan Al Najma, Çarşamba günü Al Nassr'ı Al Najma Club Stadyumu'nda ağırlayacak. Konuk takım, Suudi Pro Ligi'nin zirvesine geri dönmeyi hedefliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Al Najma ile Al Nassr FC arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Al Najma vs Al Nassr maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Al Najma - Al Nassr FC maç başlangıç saati

Al Najma vs Al Nassr maçı 25 Şubat 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Al-Najma, Çarşamba günü Al Najma Club Stadyumu'nda Al Nassr'ı ağırlayacak ve ligin en alt sıradaki takımı ile en formda takımlarından biri arasında Suudi Pro Ligi mücadelesi yaşanacak.

Najma, yükseldikten sonra zorlanıyor ve 22 maçta sadece sekiz puan toplayarak Suudi Pro Ligi'nde hayatın ne kadar zor olabileceğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Evinde bir galibiyet, üç beraberlik ve altı mağlubiyetlik bir rekor, küme düşme mücadelesi vermelerinin en büyük nedenlerinden biri.

Al Nassr ise tüm turnuvalarda son 10 maçını kazanarak yükselişte ve son sekiz maçında kalesini gole kapattı. Jorge Jesus'un takımı, bu maçtan galip ayrılırsa, Al Ahli'yi geçerek şampiyonluk yarışında liderliğe yükselecek. Al Hilal da Al Nassr'ın sadece bir puan gerisinde.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Al-Najma, son maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Felippe Cardoso'dan yoksun olacak. Mohammed Al-Kunaydiri, Ekim ayında geçirdiği uzun süreli çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo (20 gol) en çok gol atan oyuncu ödülü yarışında Al Ahli'den Ivan Toney'nin (23 gol) arkasında yer alıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Najma vs Al Nassr FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör N. El Maestro Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Jesus

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

NordVPN

