USWNT, SheBelieves Cup'ta Kolombiya ile karşılaşacak ve yeni bir kupa kazanmaya çok yakın.
İşte USWNT ile Kolombiya arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.
VPN ile ABD - Kolombiya maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
ABD - Kolombiya maçının başlama saati
ABD Kadın Milli Takımı - Kolombiya maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 15:30 EST'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Kanada'yı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup eden ABD, turnuva lideri konumunda ve sekizinci şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın. ABD Kadın Milli Takımı, şampiyonluğu garantilemek için bu maçta yenilmemesi yeterli.
Öte yandan Kolombiya, kupayı kazanmak için önemli bir farkla galip gelmeli ve Arjantin'in Kanada'yı yenmesini ummalıdır.
USWNT gençlere odaklanıyor, ancak deneyim hala önemli
Baş antrenör Emma Hayes yönetimindeki USWNT, gençlik hareketine büyük önem veriyor. 2026'da, takımın gollerinin ve asistlerinin %64'ü 25 yaşın altındaki oyunculardan geldi. Diğer uçta ise Lindsey Heaps, USWNT formasıyla 171 maça çıktı. Lyon orta saha oyuncusu, turnuvanın açılış maçında gol attı ve asist yaptı.
Caicedo'nun parlak oyununa dikkat edin
Kolombiya kadrosunun tartışmasız en büyük ismi olan 21 yaşındaki Real Madrid forveti Linda Caicedo, Arjantin karşısında savunmacıları slalom yaparak geçip soğukkanlılıkla bitirerek muhteşem bir galibiyet golü attı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Rekoru
Sıralama
Bugün ABD - Kolombiya maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.