USWNT ve Kanada, SheBelieves Cup'ta karşılaşmadan önce üç puanla eşit durumda.

İşte USWNT ile Kanada arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile ABD Kadın Milli Futbol Takımı ile Kanada maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

ABD - Kanada maçının başlama saati

USWNT - Kanada maçı 4 Mart 2026 tarihinde saat 18:45 EST'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kanada, Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince ve Janine Sonis'in muhteşem serbest vuruşuyla Kolombiya'yı 4-1 mağlup ettikten sonra kendinden emin bir ruh hali içinde.

ABD, Arjantin'i 2-0 yenerek turnuvaya başladı. Kaptan Lindsey Heaps, USWNT formasıyla 12 yıl üst üste gol atarken, Jaedyn Shaw da gol listesine adını yazdırdı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kanada, sakatlanan tecrübeli oyuncular Kadeisha Buchanan ve Jayde Riviere'den yoksun olacak. Jade Rose ve Vanessa Gilles onların yerini alacak ve Trinity Rodman, Alyssa Thompson ve Jaedyn Shaw'dan oluşan ABD Kadın Milli Takımı'nın hücumuna karşı büyük bir görev üstlenecekler.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

ABD vs Kanada Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Hayes Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Stoney

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün ABD ile Kanada maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: