Bugün Orlando City ile New York Red Bulls arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Orlando City ile New York Red Bulls arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Orlando City - New York Red Bulls maçının başlama saati

Orlando City ve New York Red Bulls arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 00:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Takım Haberleri

Her iki taraf da, özellikle 2025 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladıktan sonra, yeni sezonun gidişatını belirlemek istiyor. Orlando City, geçen sezonu zorlu bir süreçle tamamladı. Tüm turnuvalarda oynadıkları son 12 maçta 6 mağlubiyet aldılar ve 10 maçta galibiyet elde edemediler. New York Red Bulls da zorlu bir dönem geçirdi, son 15 maçında 8 mağlubiyet aldı ve önceki 7 maçının %86'sında galibiyet elde edemedi.

Önemli istatistikler

Geçmişte iki takım arasında 25 kez karşılaşma oldu ve Orlando City, New York Red Bulls'a karşı 9 kez galip gelirken 11 kez mağlup oldu.

Orlando City, New York Red Bulls ile son beş karşılaşmasında galibiyet alamadı, önceki dört maçta galip gelmişti.

Orlando ve Red Bulls arasındaki son iki maç berabere sonuçlandı: Mart 2025'te 2-2 ve Nisan 2025'te 0-0.

Orlando'nun Red Bulls'a karşı son iç saha galibiyeti Şubat 2023'te 1-0'lık bir skorla geldi. O zamandan beri, Inter & Co Stadyumu'ndaki karşılaşmalarda iki beraberlik ve bir galibiyet New York'un lehine oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Orlando City ile New York Red Bulls maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: