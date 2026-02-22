Bugün Nottingham Forest ile Liverpool arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Nottingham Forest ile Liverpool arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Nottingham Forest - Liverpool maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ve Liverpool arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 14:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Bu Pazar günü, Nottingham Forest'ın Liverpool'u ağırlayacağı City Ground'da Premier League tablosunun iki ucunda da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Forest'ın ani teknik direktör değişikliği ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için verdiği mücadele nedeniyle, bu maç Reds için sıradan bir deplasman maçından çok daha fazlası.

Bu maç, Vítor Pereira'nın Nottingham Forest teknik direktörü olarak Premier League'deki ilk maçı olacak. Eski Wolves teknik direktörü, bu hafta başında Sean Dyche'nin yerine geçti ve Perşembe günü Forest'ı Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rüya gibi bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bulunan Pereira, Avrupa'daki bu ivmeyi iç sahada da devam ettirmek için çaresizce mücadele edecek.

Arne Slot'un liderliğindeki Liverpool ise telafi peşinde. 6. sırada yer almasına ve son zamanlarda Sunderland ve Brighton'a karşı arka arkaya galibiyetler almasına rağmen, Kasım ayında Forest'a evinde 3-0 yenilmesinin acısı hala taze. Dördüncü sıradaki Manchester United'ın sadece üç puan önünde olan Slot, daha fazla puan kaybetmenin ilk dört hedefleri için ölümcül olabileceğini biliyor.

Bugün Nottingham Forest - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir.