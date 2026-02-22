Goal.com
Canlı
Premier Lig
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoLiverpool
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Nottingham Forest ile Liverpool arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Nottingham Forest ile Liverpool arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Nottingham Forest ile Liverpool arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Nottingham Forest - Liverpool maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ve Liverpool arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 14:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Nottingham Forest 2026Getty Images

Bu Pazar günü, Nottingham Forest'ın Liverpool'u ağırlayacağı City Ground'da Premier League tablosunun iki ucunda da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Forest'ın ani teknik direktör değişikliği ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için verdiği mücadele nedeniyle, bu maç Reds için sıradan bir deplasman maçından çok daha fazlası.

Bu maç, Vítor Pereira'nın Nottingham Forest teknik direktörü olarak Premier League'deki ilk maçı olacak. Eski Wolves teknik direktörü, bu hafta başında Sean Dyche'nin yerine geçti ve Perşembe günü Forest'ı Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rüya gibi bir başlangıç yaptı. Küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bulunan Pereira, Avrupa'daki bu ivmeyi iç sahada da devam ettirmek için çaresizce mücadele edecek.

Arne Slot'un liderliğindeki Liverpool ise telafi peşinde. 6. sırada yer almasına ve son zamanlarda Sunderland ve Brighton'a karşı arka arkaya galibiyetler almasına rağmen, Kasım ayında Forest'a evinde 3-0 yenilmesinin acısı hala taze. Dördüncü sıradaki Manchester United'ın sadece üç puan önünde olan Slot, daha fazla puan kaybetmenin ilk dört hedefleri için ölümcül olabileceğini biliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs Liverpool Muhtemel kadrolar

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLIV
27
S. Ortega
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
21
O. Hutchinson
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
10
M. Gibbs-White
6
I. Sangare
19
I. Jesus
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Pereira

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Slot

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NFO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LIV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaşma Rekoru

NFO

Son 5 maçları

LIV

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

5

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Nottingham Forest - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

0