Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFenerbahçe
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçının başlama saati

crest
Ligi Europa - Avrupa Ligi
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ve Fenerbahçe arasındaki bugünkü maç 26 Şubat 2026, 20:00'de başlayacak.

Maç Önizlemesi 

Nottingham Forest vs FenerbahceGetty Images

Geçen hafta İstanbul'da Forest, yeni teknik direktörü Vítor Pereira yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi ve eski kulübünü 3-0'lık bir skorla mağlup etti. Murillo, Igor Jesus ve kaptan Morgan Gibbs-White'ın golleri, Premier League ekibine büyük bir avantaj sağladı.

Fenerbahçe için ise görev çok zor. Doğu Midlands'a gelen Fenerbahçe, son üç Avrupa iç saha maçında kalesini gole kapatan Forest karşısında en az üç gol atmak zorunda.

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs Fenerbahçe Muhtemel kadrolar

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestFB
27
S. Ortega
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
7
C. Hudson-Odoi
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
13
T. Cetin
67
E. Uregen
14
Y. Demir
18
M. Muldur
27
N. Semedo
21
M. Asensio
17
N. Kante
6
M. Guendouzi
9
K. Akturkoglu
45
D. Nene
26
S. Cherif

4-2-3-1

FBAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Pereira

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Tedesco

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NFO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaştırmalı Rekor

NFO

Son maç

FB

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

3

Gol sayısı

0
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
0/1

Sıralama

Bugün Nottingham Forest ile Fenerbahçe maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleme: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0