Manchester United, Michael Carrick yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor ve zor günler geçiren Newcastle'ı ziyaret etmeden önce kendinden emin.
Newcastle United ile Manchester United arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Newcastle United - Manchester United maçını izleme
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Newcastle United - Manchester United maçının başlama saati
Newcastle United - Manchester United maçı 4 Mart 2026 tarihinde saat 15:15 EST ve 20:15 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Newcastle'ın formu büyük endişe kaynağı. Evlerinde üst üste üç Premier Lig maçı kaybettiler ve 36 puanla ilk beş takımdan çok küme düşme bölgesine yakınlar.
Magpies, son yedi lig maçından sadece birini kazandı ve son altı maçında beşinci yenilgisini Cumartesi günü Everton'a karşı 3-2'lik üzücü bir iç saha mağlubiyetiyle aldı.
Buna karşın, Man United yükselişte, 11 lig maçında yenilmedi ve ilk üçte yer aldı. Michael Carrick yönetimindeki Red Devils, 17 Ocak'tan bu yana 21 puanlık bir potansiyelin 19'unu topladı.
Getty Images
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Newcastle'dan Jacob Ramsey ile United'dan Luke Shaw ve Harry Maguire, hafta sonu hastalık nedeniyle oyundan çıkarıldı, bu nedenle bu maçta oynayıp oynamayacakları belirsiz.
United, St James' Park'ta oynadığı son üç Premier League maçını kaybetti.
Bruno Fernandes, hafta sonu Premier Lig'deki asist sayısını 13'e çıkardı. United formasıyla bir sezonda daha fazla asist yapan sadece David Beckham (15) ve Nani (14) var.
Getty Images
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya kayıt
Sıralama
Bugün Newcastle United - Manchester United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu şöyledir:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.