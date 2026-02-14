Monterrey, Liga MX Clausura'da liderlerle arayı kapatırken, zor günler geçiren Club Leon'a daha fazla acı çektirmek için can atıyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Monterrey - Leon maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Monterrey - Leon maçının başlama saati

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey ve Leon maçı 15 Şubat 2026 tarihinde 01:00 GMT ve 08:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Monterrey, Liga MX Clausura 2026'da şu anda 5 maçta 7 puanla (2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet) 9. sırada yer alıyor.

Rayados için Club Leon'u bu Jornada 6 karşılaşmasında yenmek, Liga MX Clausura'da liderlerle arasındaki farkı kapatmak için önemli bir adım olacaktır.

Öte yandan, Club Leon'un Liga MX Clausura 2026'daki mevcut formu içler acısıdır. Beş maçta sadece dört puan toplayarak (bir galibiyet, bir beraberlik, üç mağlubiyet) 16. sırada, tablonun alt sıralarında yer almaktadır.

Club Leon'un Monterrey'i yenmesi, lig kampanyasına kötü bir başlangıç yapan La Fiera için büyük bir dönüm noktası ve çok ihtiyaç duyulan bir can simidi olacaktır.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Carlos Salcedo şu anda sakatlık nedeniyle kenarda kalan tek Monterrey oyuncusu, takımın geri kalanı ise forma giyebilecek durumda.

Leon'da ise Sebastián Vegas cezalı olduğu için forma giyemeyecek, Iván Rodríguez ve Ismael Díaz ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Liga MX'te Monterrey ve Leon arasında oynanan son beş maçta (en sonuncusu ilk sırada) Rayados dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Bu, Monterrey'e son zamanlarda güçlü bir üstünlük sağladı ve bu akşam Estadio BBVA'da oynanacak maçtan önce önceki üç maçı arka arkaya kazandı. Umarız bu ivmeyi sürdürebilirler.

Takım haberleri ve kadrolar

Monterrey vs Leon Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

