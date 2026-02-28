Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoLe Havre
Stade Oceane
team-logoParis Saint-Germain
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Le Havre ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Le Havre ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Ligue 1'deki rakibi Monaco'yu dramatik bir Şampiyonlar Ligi maçında eledikten sonra, PSG dikkatini yeniden lig şampiyonluğunu korumaya çevirdi.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Le Havre - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngiltereLigue 1+
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Le Havre vs PSG maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir. 

Le Havre vs PSG maçını Fubo'da canlı izleyinÜcretsiz denemeyi başlatın

Le Havre - Paris Saint-Germain maçının başlama saati

crest
1. Lig - 1. Lig
Stade Oceane

Le Havre - PSG maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 15:05 EST ve 20:05 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Avrupa şampiyonu PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna güvenli bir şekilde yükseldi, ancak buraya gelmek için Ligue 1 rakibi Monaco karşısında büyük bir korku yaşadı. Toplamda 5-4'lük olaylı bir galibiyet, taraftarlarının tansiyonunu yükseltmiş olabilir, ancak takım bir sonraki tura yükseldi.

FBL-EUR-C1-PSG-MONACOGetty Images

Kasım ayında Monaco'ya yenildikten sonra PSG, Ligue 1'de oynadığı dokuz maçın sekizini kazandı ve 23 hafta sonunda en yakın rakibi Lens'in iki puan önünde yer alıyor. 

FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEGetty Images

Le Havre'nin formu son zamanlarda inişli çıkışlıydı ve son altı lig maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Yine de, küme düşme bölgesine karşı dokuz puanlık fark, birinci ligde kalmalarını garantilemek için yeterli olmalı.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-HAVREGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Benjamin Sangante, Le Havre'da cezalı, Ayumu Seko ve Abdoulaye Toure ise sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ousmane Dembele, Fabian Ruiz ve Senny Mayulu, konuk takımda forma giyemeyecek.

19 yaşındaki Warren Zaire-Emery, 2026 yılında Ligue 1'de diğer tüm oyunculardan daha fazla asist yaptı.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Le Havre vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

Le HavreHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-3-3

Home team crestPSG
99
M. Diaw
18
Y. Zouaoui
4
G. Lloris
32
T. Pembele
13
F. Doucoure
19
L. Gourna-Douath
26
S. Ebonog
14
R. Ndiaye
33
K. Quetant
45
I. Soumare
17
S. Boufal
39
M. Safonov
4
L. Beraldo
6
I. Zabarnyi
21
L. Hernandez
33
W. Zaire-Emery
19
K. Lee
27
D. Fernandez
17
Vitinha
29
B. Barcola
49
I. Mbaye
9
G. Ramos

4-3-3

PSGAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Digard

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

LEH
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

LEH

Son 5 maçları

PSG

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

5

Gol sayısı

14
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Le Havre - Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0