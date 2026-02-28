Ligue 1'deki rakibi Monaco'yu dramatik bir Şampiyonlar Ligi maçında eledikten sonra, PSG dikkatini yeniden lig şampiyonluğunu korumaya çevirdi.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Le Havre - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Le Havre - Paris Saint-Germain maçının başlama saati

Le Havre - PSG maçı 28 Şubat 2026 tarihinde saat 15:05 EST ve 20:05 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Avrupa şampiyonu PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna güvenli bir şekilde yükseldi, ancak buraya gelmek için Ligue 1 rakibi Monaco karşısında büyük bir korku yaşadı. Toplamda 5-4'lük olaylı bir galibiyet, taraftarlarının tansiyonunu yükseltmiş olabilir, ancak takım bir sonraki tura yükseldi.

Getty Images

Kasım ayında Monaco'ya yenildikten sonra PSG, Ligue 1'de oynadığı dokuz maçın sekizini kazandı ve 23 hafta sonunda en yakın rakibi Lens'in iki puan önünde yer alıyor.

Getty Images

Le Havre'nin formu son zamanlarda inişli çıkışlıydı ve son altı lig maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Yine de, küme düşme bölgesine karşı dokuz puanlık fark, birinci ligde kalmalarını garantilemek için yeterli olmalı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Benjamin Sangante, Le Havre'da cezalı, Ayumu Seko ve Abdoulaye Toure ise sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ousmane Dembele, Fabian Ruiz ve Senny Mayulu, konuk takımda forma giyemeyecek.

19 yaşındaki Warren Zaire-Emery, 2026 yılında Ligue 1'de diğer tüm oyunculardan daha fazla asist yaptı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

