Arjantin, mini turnuvayı puansız bitirmekten kaçınmak için son maçında Kanada ile karşılaşacak.

İşte Kanada ile Arjantin arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Kanada - Arjantin maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Kanada - Arjantin maçının başlama saati

Kanada - Arjantin maçı 7 Mart saat 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kanada, Kolombiya'yı 4-1 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı, ancak birkaç gün sonra, 4 Mart'ta ABD ile oynadığı çekişmeli maçta 1-0 mağlup oldu. Arjantin ise, ABD ve Kolombiya'ya arka arkaya yenildikten sonra, turnuvadaki ilk golünü hala arıyor.

Getty Images

Tarihsel olarak, Kanada bu karşılaşmada üstünlük sağlamıştır, ancak Arjantin geçen yıl bir sürpriz yaparak 2025 dostluk maçlarından birinde 1-0 galip gelmiştir.

Viens neden izlenmesi gereken oyuncu?

Evelyne Viens, güvenilir bir "süper yedek" oyuncudan, Christine Sinclair döneminden sonra Kanada milli takımının yeni sayfasının odak noktası haline geldi. Şu anda AS Roma'da formda olan Viens, akıllı hareketleri, alan farkındalığı ve iki ayağıyla bitirme yeteneği ile takıma katkı sağlarken, deneyimli oyuncular ile yeni nesil arasında köprü görevi görüyor.

Getty Images

Cometti: Arjantin'in savunmasının kilit ismi

Aldana Cometti, Arjantin savunmasının vazgeçilmez kalbi ve yaklaşan maçta tartışmasız en önemli oyuncusu. 100'den fazla uluslararası maça çıkmış kaptan ve tecrübeli bir oyuncu olan Cometti, Kanada'nın yüksek basınçlı hücumuna karşı koymak için gerekli taktiksel organizasyonu ve "savaşta sertleşmiş" liderliği sağlıyor. Onun önemi, NWSL takımı Bay FC'nin turnuva başlamadan kısa bir süre önce, üstün tackle ve top çalma yeteneklerini gerekçe göstererek onu transfer etmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Bu maçta, Kanada'nın formda forvetlerini, özellikle de Viens'i etkisiz hale getirmekle görevlendirilecek.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Kanada vs Arjantin Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Stoney Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Portanova

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Kanada - Arjantin maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: