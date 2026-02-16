Goal.com
La Liga
team-logoGirona
Estadi Municipal de Montilivi
team-logoBarcelona
Austin Ditlhobolo

Çeviri:

Bugün Girona ile Barcelona arasında oynanacak LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Girona ile Barcelona arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Son zamanlardaki istikrarsız formundan ve orta sıralarda sürüncemede kalmaktan kurtulmayı hedefleyen Girona, lig lideri FC Barcelona'yı yenerek La Liga şampiyonluğu yolunda bir engel oluşturmayı planlıyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Girona - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Girona - Barcelona maçının başlama saati

crest
La Liga - La Liga
Estadi Municipal de Montilivi

Girona ve Barcelona maçı 16 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Girona, son maçında Sevilla ile berabere kalarak galibiyetsiz serisini üç maça çıkardı.

Şu anda La Liga'da orta sıralarda yer alan ve küme düşme bölgesinden rahat bir mesafede bulunan Girona, Barcelona'yı yenerek Michel'in liderliğindeki takımın konumunu daha da sağlamlaştırır ve alt sıralardan uzaklaşmak için çok ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazanır.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GIRONAGetty Images

Ancak Girona, Atletico Madrid'in hafta ortasında Copa del Rey yarı final ilk maçında ağır bir yenilgiyle altı maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmesi üzerine galibiyete aç olan Barcelona karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Barça, La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Real Madrid'in iki puan gerisinde. Hansi Flick'in takımı, bir maç eksiği ile Estadi Montilivi'de galip gelirse liderliği geri alacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Vladyslav Vanat Girona Lamine Yamal BarcelonaGetty Images

Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Portu, Álex Moreno, Juan Carlos ve Ricard Artero Girona'nın sakatlar listesinde yer alırken, Azzedine Ounahi'nin durumu belirsiz.

Öte yandan, Barcelona'da Gavi, Andreas Christensen ve Pedri gibi birçok önemli oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, Raphinha ve Marcus Rashford'un ise oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Barcelona, Girona ile son üç karşılaşmasında yenilmezliğini sürdürüyor ve üç maçı da kazandı.

Barça, ortalama olarak yüksek şut sayısı ve büyük fırsatlar yaratma konusunda liderdir (Lamine Yamal gibi oyuncular lig genelinde 20 büyük fırsat yaratarak bu alanda başı çekmektedir).

Girona ise ligin en zayıf savunmalarından birine sahip ve sık sık gol yiyor ve kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Girona vs Barcelona Muhtemel kadrolar

GironaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-3-3

Home team crestBAR
13
P. Gazzaniga
2
H. Rincon
17
D. Blind
4
A. Martinez
12
V. Reis
21
B. Gil
11
T. Lemar
23
I. Martin
15
V. Tsigankov
20
A. Witsel
19
V. Vanat
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
3
A. Balde
24
E. Garcia
23
J. Kounde
21
F. de Jong
16
F. Lopez
20
D. Olmo
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski
7
F. Torres

4-3-3

BARAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Michel

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

GIR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/3
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

GIR

Son 5 maçları

BAR

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

11

Gol sayısı

14
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Sıralama

Bugün Girona - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

