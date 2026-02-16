Son zamanlardaki istikrarsız formundan ve orta sıralarda sürüncemede kalmaktan kurtulmayı hedefleyen Girona, lig lideri FC Barcelona'yı yenerek La Liga şampiyonluğu yolunda bir engel oluşturmayı planlıyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Girona - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Girona - Barcelona maçının başlama saati

La Liga - La Liga Estadi Municipal de Montilivi

Girona ve Barcelona maçı 16 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Girona, son maçında Sevilla ile berabere kalarak galibiyetsiz serisini üç maça çıkardı.

Şu anda La Liga'da orta sıralarda yer alan ve küme düşme bölgesinden rahat bir mesafede bulunan Girona, Barcelona'yı yenerek Michel'in liderliğindeki takımın konumunu daha da sağlamlaştırır ve alt sıralardan uzaklaşmak için çok ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazanır.

Getty Images

Ancak Girona, Atletico Madrid'in hafta ortasında Copa del Rey yarı final ilk maçında ağır bir yenilgiyle altı maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmesi üzerine galibiyete aç olan Barcelona karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Barça, La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Real Madrid'in iki puan gerisinde. Hansi Flick'in takımı, bir maç eksiği ile Estadi Montilivi'de galip gelirse liderliği geri alacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Getty Images

Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Portu, Álex Moreno, Juan Carlos ve Ricard Artero Girona'nın sakatlar listesinde yer alırken, Azzedine Ounahi'nin durumu belirsiz.

Öte yandan, Barcelona'da Gavi, Andreas Christensen ve Pedri gibi birçok önemli oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, Raphinha ve Marcus Rashford'un ise oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Barcelona, Girona ile son üç karşılaşmasında yenilmezliğini sürdürüyor ve üç maçı da kazandı.

Barça, ortalama olarak yüksek şut sayısı ve büyük fırsatlar yaratma konusunda liderdir (Lamine Yamal gibi oyuncular lig genelinde 20 büyük fırsat yaratarak bu alanda başı çekmektedir).

Girona ise ligin en zayıf savunmalarından birine sahip ve sık sık gol yiyor ve kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Bugün Girona - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir.