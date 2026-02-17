Galatasaray ve Juventus, İstanbul'da başlayacak iki maçlı seri ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Galatasaray ve Juventus maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Galatasaray - Juventus maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Rams Global Stadyumu

Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat 2026 tarihinde saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Galatasaray, 2014'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasına geri döndü, Juve ise bu prestijli turnuvada son beş eleme maçının hepsinde elendi. Bu, 16 turu playoff aşamasının en dikkat çekici eşleşmesi olarak gösterilebilir.

Getty Images

Galatasaray'ın Avrupa'daki formu pek iyi değil, dört maçta galibiyet alamadı ve 14 Avrupa maçında sadece üç galibiyet aldı, ancak Manchester City'ye yenildikten sonra iç saha formu düzeldi ve Türkiye ligi ve kupa maçlarında dört galibiyet aldı.

Luciano Spalletti'nin gelmesinden bu yana, Juve sezon başındaki sallantıdan sonra iyileşti, ancak deplasman performansı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Lig aşamasında, deplasmanlarda 12 puanlık potansiyelin sadece 5'ini topladılar. Serie A'da hafta sonu Inter'e 3-2 yenildiler ve bir cevap arıyor olacaklar.

Getty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Juventus'un eski oyuncusu Mario Lemina ve Metahan Baltaci, Gala maçında cezalı olacak, ancak Leroy Sane antrenmanlara geri döndü.

Juve, sakat forvetleri Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik'ten yoksun olacak.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla son dört maçında beş gol attı.

Juve, Galatasaray'a karşı oynadığı üç deplasman maçını da kazanamadı ve 2019'da Atletico Madrid'i iki maçta yenmesinden bu yana beş eleme turunu üst üste kaybetti.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

