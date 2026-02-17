Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoJuventus
Bugün Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Galatasaray ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Galatasaray ve Juventus, İstanbul'da başlayacak iki maçlı seri ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Galatasaray ve Juventus maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Spor Ağı
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Galatasaray - Juventus maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Rams Global Stadyumu

Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat 2026 tarihinde saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Galatasaray, 2014'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasına geri döndü, Juve ise bu prestijli turnuvada son beş eleme maçının hepsinde elendi. Bu, 16 turu playoff aşamasının en dikkat çekici eşleşmesi olarak gösterilebilir.

Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

Galatasaray'ın Avrupa'daki formu pek iyi değil, dört maçta galibiyet alamadı ve 14 Avrupa maçında sadece üç galibiyet aldı, ancak Manchester City'ye yenildikten sonra iç saha formu düzeldi ve Türkiye ligi ve kupa maçlarında dört galibiyet aldı.

Luciano Spalletti'nin gelmesinden bu yana, Juve sezon başındaki sallantıdan sonra iyileşti, ancak deplasman performansı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Lig aşamasında, deplasmanlarda 12 puanlık potansiyelin sadece 5'ini topladılar. Serie A'da hafta sonu Inter'e 3-2 yenildiler ve bir cevap arıyor olacaklar.

FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Juventus'un eski oyuncusu Mario Lemina ve Metahan Baltaci, Gala maçında cezalı olacak, ancak Leroy Sane antrenmanlara geri döndü.

Juve, sakat forvetleri Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik'ten yoksun olacak.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla son dört maçında beş gol attı.

Juve, Galatasaray'a karşı oynadığı üç deplasman maçını da kazanamadı ve 2019'da Atletico Madrid'i iki maçta yenmesinden bu yana beş eleme turunu üst üste kaybetti.

Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Galatasaray vs Juventus Muhtemel kadrolar

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestJUV
1
Ugurcan Çakır
4
I. Jakobs
7
R. Sallai
42
A. Bardakci
6
D. Sanchez
8
Gabriel Sara
10
L. Sane
53
B. Yilmaz
20
I. Gundogan
34
L. Torreira
45
V. Osimhen
16
M. Di Gregorio
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
15
P. Kalulu
22
W. McKennie
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao
8
T. Koopmeiners
5
M. Locatelli
30
J. David

4-2-3-1

JUVAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Buruk

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Spalletti

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

GAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

JUV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

GAL

Son 4 maçları

JUV

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

6

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/4
Her iki takım da gol attı
2/4

Sıralama

Bugün Galatasaray - Juventus maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

