Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Sudamericana Kupası
team-logoFlamengo
Estadio do Maracana
team-logoLanus
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün Flamengo ile Lanus arasında oynanacak Recopa Sudamericana maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Flamengo ile Lanus arasındaki Recopa Sudamericana maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Flamengo ile Lanus arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Flamengo vs Lanus maçını nasıl izleyebilirim?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Flamengo vs Lanus maç başlangıç saati

crest
Sudamericana Kupası - Sudamericana Kupası
Estadio do Maracana

Flamengo ve Lanus arasındaki bugünkü maç 27 Şubat 2026, 00:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Flamengo vs LanusGetty Images

2026 CONMEBOL Recpa Sudamericana'nın ikinci ayağı için sahne, ikonik Maracanã'da kuruldu. Copa Libertadores şampiyonu Flamengo, Copa Sudamericana şampiyonu Lanús'a karşı geriye düşmüş durumunu tersine çevirmek için önemli bir mücadeleye çıkacak.

Arjantin'deki "La Fortaleza" stadyumunda oynanan ilk maçta Lanús, 76. dakikada Rodrigo Castillo'nun kafa vuruşuyla 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde etti. Flamengo top hakimiyetini elinde tuttu ancak Arjantinli rakibinin kararlı savunmasını aşmakta zorlandı ve Brezilya devi, kendi seyircisi önünde yapması gereken işleri bıraktı.

Takım haberleri ve kadrolar

Flamengo vs Lanus kadroları

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLAN
1
A. Rossi
13
Danilo
2
G. Varela
4
L. Pereira
6
A. Lucas
5
E. Pulgar
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
15
J. Carrascal
52
E. Araujo
19
G. Plata
26
N. Losada
13
J. Canale
6
S. Marcich
33
T. Guidara
24
C. Roberto Izquierdoz
17
A. Medina
10
M. Moreno
23
R. Carrera
11
E. Salvio
30
A. Cardozo
19
R. Castillo

4-2-3-1

LANAway team crest

FLA
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis

LAN
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Pellegrino

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

FLA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

LAN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

FLA

Son 3 maçları

LAN

1

Galibiyet

1

Beraberlik

1

Galibiyet

4

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
1/3
Her iki takım da gol attı
1/3

Sıralama

Bugün Flamengo vs Lanus maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0