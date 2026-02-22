Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
ABD 1
team-logoFC Dallas
Toyota Stadium
team-logoToronto FC
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugün FC Dallas ile Toronto FC arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

FC Dallas ile Toronto FC arasındaki Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, FC Dallas ile Toronto FC arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDApple TV
İngiltereApple TV
AvustralyaApple TV
KanadaApple TV
HindistanApple TV
Güney Afrika / Sahra Altı AfrikaApple TV
MalezyaApple TV
Orta DoğuApple TV

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

FC Dallas - Toronto FC maçının başlama saati

crest
ABD 1 - Major League Soccer
Toyota Stadium

FC Dallas ve Toronto FC arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 01:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Toronto FCGetty Images

Son sezonların karşılıklı maç sonuçları ev sahibi takımı büyük ölçüde destekliyor. Dallas, Toronto FC ile oynadığı son üç iç saha maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti ve kendi sahasında Kanadalı takıma karşı hiç mağlup olmadı. Daha da öteye gidersek, Dallas, Toronto ile oynadığı son altı maçın üçünde galibiyet elde etti.

Her iki takım da ara dönemde kadrolarında önemli değişiklikler yaşadı. Dallas, Maarten Paes ve Pedrinho gibi önemli oyuncularını kaybetti, Toronto FC ise Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis ve Henry Wingo'yu uluslararası görevler ve sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Bu oyuncuların hepsi sezonun ilk maçında forma giyemeyecek.

Önemli İstatistikler

Dallas FCGetty Images

  • Dallas, son 10 maçının %40'ında iki veya daha fazla gol farkla galip geldi.
  • Toronto'nun deplasman maçlarında beraberlik ve galibiyet alamama geçmişi (son 11 deplasman maçının %82'sinde galibiyet alamadı).

Takım haberleri ve kadrolar

FC Dallas vs Toronto FC kadroları

FC DallasHome team crest

4-4-2

Diziliş

4-4-2

Home team crestTFC
30
M. Collodi
18
S. Moore
77
B. Kamungo
3
O. Urhoghide
25
S. Ibeagha
55
K. Ferreira
12
C. Cappis
17
Ramiro
14
H. Johansson
9
P. Musa
23
L. Farrington
90
L. Gavran
19
K. Franklin
22
R. Laryea
W. Zimmerman
6
K. Thompson
21
J. Osorio
8
J. Cifuentes
14
A. Coello
78
M. Henry
D. Etienne
10
D. Mihailovic

4-4-2

TFCAway team crest

DAL
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Quill

TFC
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Fraser

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

DAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

TFC
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya kayıt

DAL

Son 5 maçları

TFC

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

9

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün FC Dallas ile Toronto FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

VPNile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0