Bugün FC Dallas ile Toronto FC arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, FC Dallas ile Toronto FC arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

FC Dallas - Toronto FC maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Toyota Stadium

FC Dallas ve Toronto FC arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 01:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Son sezonların karşılıklı maç sonuçları ev sahibi takımı büyük ölçüde destekliyor. Dallas, Toronto FC ile oynadığı son üç iç saha maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti ve kendi sahasında Kanadalı takıma karşı hiç mağlup olmadı. Daha da öteye gidersek, Dallas, Toronto ile oynadığı son altı maçın üçünde galibiyet elde etti.

Her iki takım da ara dönemde kadrolarında önemli değişiklikler yaşadı. Dallas, Maarten Paes ve Pedrinho gibi önemli oyuncularını kaybetti, Toronto FC ise Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis ve Henry Wingo'yu uluslararası görevler ve sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Bu oyuncuların hepsi sezonun ilk maçında forma giyemeyecek.

Önemli İstatistikler

Dallas, son 10 maçının %40'ında iki veya daha fazla gol farkla galip geldi.

Toronto'nun deplasman maçlarında beraberlik ve galibiyet alamama geçmişi (son 11 deplasman maçının %82'sinde galibiyet alamadı).

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün FC Dallas ile Toronto FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: